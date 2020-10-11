中市府「環消聯防師」 　稽查資收業防火安全

近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市政府環保局與消防局去年起合組「環消聯防師」，共同輔導轄內284家回收處理業者，加速改善場區消防設備，今年截至9月底，共查獲37家資收業者不符消防規定，包括未設置滅火器、滅火器使用期限過期及室內消防栓故障等，目前33家已改善、1家歇業，剩餘3家限10月底前完成改善，市府將持續稽查輔導，落實防火安全。

環保局表示，依內政部消防署分析資收場起火原因，室外空地遺留火種（包括微小火源、菸蒂等）占47.6%、電氣因素占21.4%。回收處理業者應做好電器用品管理，防範可能引起火警的微小火源，包括場區內嚴禁煙火、勿抽菸或焚燒廢棄物、收取回收物檢查有無遺留火種（如煙蒂、蚊香及線香等）、汰換老舊電路管線、電器產品不使用時拔除電源、手機或電池勿長時間充電等。

環保局說，為強化回收處理業者的防火意識，市府日前舉辦台中市應回收廢棄物回收處理業消防安全宣導說明會，邀請消防局東山分隊宣導教官擔任講師，以歷年資收場火災事件及查核消防設備時常見缺失為例，說明消防安全注意事項，教導現場人員實際操作滅火器，提醒各資收場及處理廠依規設置消防設備、定期舉行消防演練，避免火災發生。

環保局指出，資收場多存放易燃性廢棄物，一旦發生火災，很難短時間撲滅，恐造成嚴重的財產損失、生命威脅、空氣污染；提醒業者，平時多留心，定期參與消防安全講習及演練，作好消防安全自主管理，有效降低火警發生。