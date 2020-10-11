今年中國挑起戰事機會不高？游錫堃：除非擦槍走火
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-11 17:58:23
立法院長游錫堃今（11）日出席公民監督國會聯盟感恩餐會前接受媒體訪問時表示，近期中國機艦之所以頻頻擾台，其實是想逼美國對話。游錫堃也認為，中國今年挑起戰事的機會不高，除非「擦槍走火」。
游錫堃今日接受媒體訪問時表示，中國近幾個月對頻頻發動機艦擾台、跨越台海中線，甚至進入台灣西南空域。不過最近中國已經有所收斂、示弱，像是中國外交部長王毅在接受媒體訪文時說「南海諸島是地區國家的共同家園」這樣的話，讓南海緊張情勢大幅減低。游錫堃指出，在王毅後，緊接著中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也在專訪中提到「中美兩國對話大門始終敞開」，而近期中國機艦之所以頻頻擾台，是因為南海緊張情勢已降低，但美國始終不願與中國對話，中國為了「逼美國對話」才會一直輕擾台灣。游錫堃也強調，台灣不應對中國的聲色俱厲感到害怕，而是要不畏不懼、自立自強做好準備。至於前總統馬英九現在一直要求政府應該「回到92共識」，但馬英九在馬習會中連「一中各表」都不敢說，顯然92共識就是一個中國，「難道馬英九是要讓台灣香港、西藏及新疆化？台灣人民絕對不會接受。」