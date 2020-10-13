氣候變遷釀禍　聯合國：本世紀來天然災害激增一倍

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氣候變遷釀禍　聯合國：本世紀來天然災害激增一倍

中央社

calendar_today2020-10-13 08:37:42

▲因為氣候變遷導致因為氣候變遷導致海平面上升的危機比科學家原先預測的還嚴重的多，到2050年，全球約有1.5億人將生活在海平面以下的陸地上。（Shutterstock）
▲因為氣候變遷導致因為氣候變遷導致海平面上升的危機比科學家原先預測的還嚴重的多，到2050年，全球約有1.5億人將生活在海平面以下的陸地上。（Shutterstock）
（中央社日內瓦12日綜合外電報導）聯合國今天發布報告指出，過去20年全球天然災害較前一個20年大增近一倍，主要歸咎於氣候變遷；且公共衛生當局和救難人員為「對抗不斷增加的極端氣候事件，正陷入苦戰」。
這份報告由聯合國減少災害風險辦公室（UNOffice for Disaster Risk Reduction，UNDRR）發布，標題為「2000至2019年人類為災害所付出代價」（The Human Cost of Disasters 2000-2019）。
報告指出，在本世紀的前20年，全球共發生7348起重大天然災害，遠多於1980至1999年間的4212起；且總計有123萬人喪命，影響42億人口，造成約2兆9700億美元（約新台幣85兆元）經濟損失。

報告表示，天然災害數量之所以躍升，主要由於與氣候相關災害大增，包括洪水、乾旱和暴風雨等極端氣候事件。而極度高溫也證實格外致命。

根據報告，氣候相關災害數量由上世紀最後20年的3656起大增至過去20年的6681起；其中洪災躍增一倍多至3254起，大型暴風雨也由1457起增至2034起。

聯合國減少災害風險辦公室主任水鳥真美在視訊記者會上表示：「我們存心造成破壞。這是檢視過去20年間發生的災害事件後，唯一能得到的結論。」

水鳥指責各國政府未採取充分行動來預防氣候災害；她呼籲各方加強準備工作，以因應即將發生的災害。
水鳥說：「如果我們未依據科學和早期警告而將資源投入預防、適應氣候變遷和降低災害風險，情勢會對我們越來越不利。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1091012
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