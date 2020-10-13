iPhone 12外型曝光「剪劉海」？蘋果發表會14日凌晨揭曉
iPhone 12外型曝光「剪劉海」？蘋果發表會14日凌晨揭曉
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-13 13:30:52
蘋果公司將在台灣時間14日凌晨1點舉行第二場線上秋季發表會。預計將會推出iPhone12系列4款新機，台灣有望成為首波開賣區，最快在10月16日開放預購、23日正式開賣，傳新機將共有6種顏色，且回歸iPhone5的經典方邊外觀設計，據傳其中一機型的「瀏海」（Face ID）面積變小。
果迷們引頸期盼的iPhone 12新機即將問世，現傳出蘋果將推出4款5G版的iPhone，分別是iPhone 12 mini（5.4吋版）、iPhone 12（6.1吋版）和iPhone 12 Pro（6.1吋版）、以及iPhone 12 Pro Max（6.7吋版）。而iPhone 12預期將會是此系列出貨量最多的機款。至於顏色部分，最小尺寸的iPhone12 mini 會有黑、白、藍、紅、黃或珊瑚色共 6 個顏色，另外3款則只有最基本的黑、白、銀色。而即將登場的發表會，同時也會揭曉其他新品如智慧音箱HomePod Mini、藍芽小型追蹤器AirTag 和耳罩式耳機AirPods Studio；新機iPhone 12的亮點部分，在外媒提供的渲染圖中，可以發現iPhone 12將回歸經典的iPhone 5 方邊外觀設計，且在Face ID部分面積變小，預測可能被「剪瀏海」，此外，週邊配件將有些許微調，購買新機不會隨機附贈充電頭與EarPods 有線耳機，而是改以附贈蘋果新型編織充電線，全系列的新機都會配備 OLED 全螢幕顯示器，並且支援5G，一般型號兩款為雙鏡頭，Pro 型號則為三鏡頭。至於開賣時間，預計最快在10月16日展開預購、23日上市開賣，台灣高機率可以成為新機的首波開賣地區。外媒也預測，在蘋果新機發表後，供應鏈股價將持續上漲。