陸「台諜案」漏洞百出 捷克台籍學者是中國工具人
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-13 22:32:19
近日中國官媒央視報導「台諜案」，指捷克台籍學者鄭宇欽涉台諜案被捕，更稱其與「駐捷克代表李雲鵬」牽上線，但報導所舉的資料卻漏洞百出。我外交部表示，「我們沒有李雲鵬這個人做駐捷克代表」；早在去年，捷克媒體就曾指出鄭宇欽是查理大學未能畢業的博士生，不僅其所成立的「研究所」僅是私人機構，有學者更認為其是中國的工具人。
早在去年11月，捷克媒體《簡明新聞》（Aktualne.cz）就已於檢討學術機構與中國關係的系列報導中，引述查理大學的政治學研究所所長尤普特納（Petr Jüptner）說法，指出鄭宇欽曾於2006年於該校所就讀博士班，然卻超出了修課期限，並未取得該校博士的學歷。尤普特納提到，鄭宇欽於捷克成立的「中歐政治經濟研究所有限公司」，並未獲查理大學的認證，卻使用該校名義對外招生，而該公司的商業資料也顯示此公司形同補習班，僅有提供再培訓過程。他表示，先前就有學校的同仁曾指出鄭宇欽的私人活動易誤導外界，以為鄭可能與查理大學有關，然因其自稱與捷克代表處有來往且來自台灣，而沒有遭到懷疑。對此，尤普特納表示：「沒想到他是中國的工具人」。而在鄭宇欽於旅居捷克的期間中，經常推動中國與捷克的關係、更時常推廣「一帶一路」。
外交部歐洲司司長姜森今（13日）也表示，該報導漏洞百出，許多資料皆與事實不符。姜森指出，「我們沒有李雲鵬這個人做駐捷克代表」。中共官媒12日晚間續以電視認罪手法宣傳「台諜案」，稱曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽已於2019年被捕。新聞來源為Newtalk 新頭殼