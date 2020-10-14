iPhone 12盒裝少了充電器和耳機　訴求更環保

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iPhone 12盒裝少了充電器和耳機　訴求更環保

中央社

calendar_today2020-10-14 12:46:54｜update2020-10-14 13:08:09

蘋果公司5G版iPhone 12系列手機包裝盒內將移除俗稱「豆腐頭」的充電器和有線耳機。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
▲蘋果公司5G版iPhone 12系列手機包裝盒內將移除俗稱「豆腐頭」的充電器和有線耳機。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
（中央社記者吳家豪台北14日電）蘋果公司（Apple）今天發表5G版iPhone 12系列手機，包裝盒移除俗稱「豆腐頭」的充電器和有線耳機，原因是為了減少碳排放，而且能讓iPhone包裝盒變得更小，可以在運輸貨盤上多裝70%的產品。
蘋果環境、政策與社會倡議副總裁傑克森（LisaJackson）今天在秋季發表會上說明，iPhone 12的許多環保特色都是根據蘋果過去的成果，例如移除了有害的化學物質，使用可再生和可循環利用的材料。蘋果也一直促使iPhone製造合作夥伴轉向可再生能源，如同蘋果對Apple Watch所做的，設法減少浪費和使用更少材料。
傑克森說，蘋果客戶擁有超過7億副採用lightning連接頭的有線耳機，但許多客戶透過AirPods、Beats或其他無線耳機轉向無線體驗。全球還有超過20億個蘋果充電器，另有數十億個第三方廠商推出的充電器，因此蘋果決定將這些配件從iPhone包裝盒中移除，可以減少碳排放，避免開採和使用寶貴的材料。

她進一步指出，移除耳機和充電器也意味著iPhone包裝盒將變得更小、更輕，蘋果可以在運輸貨盤上多裝70%的產品，減少在全球物流鏈中的碳排放。

傑克森表示，整體而言，蘋果對iPhone 12所做的改變，每年可減少超過200萬公噸的碳排放，相當於每年道路上減少45萬輛汽車，影響巨大，因此蘋果為率先採取行動而感到自豪，希望其他公司也會仿效，進一步擴大這種對地球有利的影響。
蘋果今天推出5G版iPhone新機，其中6.1吋iPhone12及6.1吋iPhone 12 Pro台灣售價分別為新台幣26900元起、33900元起，將於10月16日開放預購，10月23日發售。5.4吋iPhone 12 mini和6.7吋iPhone 12 ProMax售價為23900元起、37900元起，將於11月6日開放預購，11月13日發售。（編輯：鄭雪文）1091014
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