靠谷歌大神找到回家的路！印尼男孩被綁11年後與家人團圓

一名來自印尼的17歲青少年 Ervan Wahyu Anjasworo 在五歲時被綁架後與家人分離，原以為再也見不到家人，沒想到在歷時11年後，他某次一時興起打開 Google Maps 試圖搜尋童年記憶中外婆常帶他去的傳統市場，沒想到竟然真的被他找到，讓他得以與家人再次團聚，令人十分感動，也對科技帶來的便利感到驚嘆。

根據雅加達郵報報導，來自西爪哇斯拉根（Sragen）的 Ervan 表示，自己在五歲那年某天拿著一款電動遊戲機到店家歸還，返家途中遇見一名街頭表演者，他誘騙 Ervan 說可以護送他回家，卻將他綁架並逼迫他一起在街上賣藝。這樣的街頭流浪生活就這麼過了兩年，後來這位街頭藝人帶他離開雅加達到梭羅（Surakarta）表演，回程經過茂物市（Bogor）時遇上警察，這位街頭藝人聽見鳴笛聲旋即就跑，把 Ervan 獨留在一間清真寺前。

當地鄰里組織的負責人將他帶回家照顧，但不幸在幾個月後去世；後來他的某位孫子決定接管 Ervan，把他當作寄養兒童照顧。幾個月後，Ervan 便被茂物市的社工帶走，並送到一間伊斯蘭寄宿學校就讀，他在那裡唸書唸了8年，還參加職訓課程。





就是在某次職訓課堂上，他心血來潮打開 Google Maps 想搜尋記憶中那個傳統市場，由於記憶已經十分模糊，他一開始先從梭羅、以及附近的城市開始搜尋，挨個查看街景圖，最後終於看見一個再熟悉不過的畫面，那就是外婆小時候常帶他去的Gonggang傳統市場。

他把這間市場的地址交給社工，他們於是聯繫了斯拉根當地的機構，最後寄來一組照片，裡頭是自己小時候和家人的照片，他馬上就認出家人，他表示，自己多年來一直記得爸爸、媽媽和兄弟姐妹的長相。歷時11年漫長的分離，Ervan 雖然無法找回丟失的童年時光，但這個故事最後迎來了圓滿的結局，也令人感到欣慰。