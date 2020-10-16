NBA／靠詹皇成快艇主帥？美媒曝盧勝出的兩大關鍵
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-16 11:52:05
NBA爆料大師《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski今(16)日報料前騎士主帥Tyronn Lue成為快艇新任教頭，根據《洛杉磯時報》指出，Lue的勝出關鍵就是談到自己球員時期曾隨湖人隊冠，之後執教生涯率騎士奪冠的出色歷程。
《洛杉磯時報》作家Andrew GreifStaff撰文指出，快艇和將近10位候選人進行面試，包含金塊、勇士等隊助教，最後選擇了現任助教Lue，不僅是因為較熟悉隊內事務，也因為已和球員和球團有默契與情感。GreifStaff進一步指出，Lue僅183公分沒有身高優勢，但能作為球員出戰11個賽季，並在2011年和Kobe Bryant與Shaquille O’Neal為湖人奪冠，退役後2016年成為騎士總教練，執教LeBron James並贏得另一座總冠軍。這兩大因素成為Lue勝出的關鍵，讓快艇願意和他簽下一紙5年合約，快艇也認為Lue在擔任助教期間已經和兩大當家球星「可愛」Kawhi Leonard、Paul George培養好默契，也願意接受他的領導。