NBA／勇士有意追求魔獸　詹黑球評：他們會阻止湖人連霸

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／勇士有意追求魔獸　詹黑球評：他們會阻止湖人連霸

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-16 13:32:39

Dwight Howard（圖／美聯社／達志影像）
▲Dwight Howard（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人甫拿下本屆NBA總冠軍，但今(16)日傳出不少主力選擇跳脫合約，據美國媒體指出，勇士將追求成為自由球員的中鋒「魔獸」Dwight Howard，而知名「詹黑」球評認為下季攔阻湖人衛冕的將是勇士大軍。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，湖人球星Anthony Davis原有合約僅剩1年，還是球員選擇權，因此他決定跳脫合約，尋求更好待遇，和湖人重新談續約，明星後衛Rajon Rondo同樣選擇跳脫合約成為自由球員。
而本季以底薪合約重返老東家湖人的Howard則在今夏成為自由球員，Charania指出有消息人士透露，雙方有意續約，但勇士更有興趣參與競爭。

本季戰績墊底的勇士預備在下季捲土重來，不僅握有新賽季選秀榜眼籤，還打算補進老將幫助年輕陣容加速成長，《ESPN》資深球評Stephen A. Smith就看好勇士，「勇士將會阻擋在湖人衛冕之路上，大家等著看。」
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀