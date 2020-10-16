NBA／勇士有意追求魔獸 詹黑球評：他們會阻止湖人連霸
NBA／勇士有意追求魔獸 詹黑球評：他們會阻止湖人連霸
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-16 13:32:39
洛杉磯湖人甫拿下本屆NBA總冠軍，但今(16)日傳出不少主力選擇跳脫合約，據美國媒體指出，勇士將追求成為自由球員的中鋒「魔獸」Dwight Howard，而知名「詹黑」球評認為下季攔阻湖人衛冕的將是勇士大軍。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，湖人球星Anthony Davis原有合約僅剩1年，還是球員選擇權，因此他決定跳脫合約，尋求更好待遇，和湖人重新談續約，明星後衛Rajon Rondo同樣選擇跳脫合約成為自由球員。而本季以底薪合約重返老東家湖人的Howard則在今夏成為自由球員，Charania指出有消息人士透露，雙方有意續約，但勇士更有興趣參與競爭。
本季戰績墊底的勇士預備在下季捲土重來，不僅握有新賽季選秀榜眼籤，還打算補進老將幫助年輕陣容加速成長，《ESPN》資深球評Stephen A. Smith就看好勇士，「勇士將會阻擋在湖人衛冕之路上，大家等著看。」