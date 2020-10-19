房市／運動中心成區域新指標？高雄三民和苓雅將增設
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-19 08:30:00
高雄市運動中心數量是六都最少，繼去年在鳳山設置首座運動中心後，市府擬在人口密集的三民及苓雅區，將既有場館改為「運動中心2.0」，引進運動場館與休閒設施。其中，三民區陽明溜冰場坐落在知名「陽明學區」，周邊原就人口密集，生活圈上也能與近年新興的文山特區串聯，吸引許多小家庭移居，若運動中心順利完工，不僅帶動區域發展，當地房市指名度也可望再上升。
據高雄市府資料，全市最早的體育場1949年就在愛河畔建置完成，但早年興建的場館如今陸續到達使用年限；與此同時，其他縣市的國民運動中心雨後春筍般設立，截至今年1月底，全台有43座，但高雄市是六都數量最少。因此，繼鳳山運動中心去年底啟用，市府另選定三民陽明溜冰場、苓雅極限運動中心升格為「運動中心2.0」，有別於「1.0」時期以健身房、球館、多功能教室為主，改為複合式休閒娛樂場館，近似「高雄巨蛋」的模式，除體育館，也納入餐飲或商場、影城等休閒娛樂設施，預計最快明年春季對外招標。
其中，陽明溜冰場坐落在陽明學區，信義房屋陽明店店長葉俞顯說明，陽明國小與陽明國中是當地炙手可熱學區，而陽明商圈與文山特區地理位置及生活圈可以相互連結，居住人口越來越多，目前民間經營的健身場館數量不少，可見運動風氣盛行，場館需求也高，未來如有公立場館進駐，對生活機能會更加分，再加上高雄捷運黃線未來會從澄清路進入鳳山，兩建設同步帶動下，區域發展前景佳，房市的指名度有望再提升。葉俞顯也表示，陽明學區一帶屋齡5年內大樓單價約25萬上下，10至15年約20萬左右，當地也不乏屋齡較老舊的公寓及透天，視樓層與屋況，仍可見1字頭單價。