石原聰美為何受歡迎？同時受男女喜愛才叫「完全勝利」

相信許多女性都能認同一句話叫做「男人看不懂女人的心機」對吧？所以有時候一個女性是否受到同性之間的歡迎，或許是可以當成真正受歡迎與否的基準，只受男性喜愛的女性，那還不是完全勝利。

▲石原聰美在《灰姑娘藥劑師》的殺青照。（圖／《灰姑娘藥劑師》日本官網）

× ▲石原聰美在《灰姑娘藥劑師》的殺青照。（圖／《灰姑娘藥劑師》日本官網）

而人生勝利組的代表之一，就不得不聊到近期閃婚的日本知名女星石原聰美，她不僅是廣大男性心中的女神級人物，更是女性崇拜、學習妝容與穿搭的對象，她自然不做作的個性加上身旁工作人員屢屢曝光她的暖心之舉，很難讓人不喜愛。

▲石原聰美出演《灰姑娘藥劑師》劇照。（圖／《灰姑娘藥劑師》日本官網）

× ▲石原聰美出演《灰姑娘藥劑師》劇照。（圖／《灰姑娘藥劑師》日本官網）

石原聰美於2003年正式出道，並以電影《我的爺爺》獲得藍絲帶獎、日本電影金像獎等多數新人獎，更以NHK晨間劇《開朗家族》奪下第41回金箭獎電視部門新人獎及最優秀新人獎。

17年前的石原聰美還帶著小女孩的稚嫩，模樣和氣場與現在大不相同，甚至帶著點嬰兒肥，妝容也沒有現在那麼精緻。石原聰美過往曾在節目上透露過，剛出道的自己其實算是運氣很好、一帆風順，接連接下幾部大作品，很快就嶄露頭角，更藉著自己的好奇心和衝勁就這樣拚命了5年，結果卻一瞬間跌入低潮。

▲石原聰美出演《法醫女王》劇照。（圖／《法醫女王》日本官網）

× ▲石原聰美出演《法醫女王》劇照。（圖／《法醫女王》日本官網）

隨著工作量的減少，石原聰美陷入一段自我懷疑的日子，開始對自己不再有信心，覺得不被需要，越來越不快樂。直到她決心跳脫自己的舒適圈，離開日本到海外遊學體驗，重新充電後才明白自己對時尚有強大的熱情，並開始努力的學習化妝的技巧，近年還多次入圍世界百大美麗臉孔。





上述，是石原聰美在外在條件的改變，那，她的內在呢？





真性情，這三個字應該是許多粉絲會為她打上的Tag，她比大多數日本女星少了幾分嬌柔，多了幾分霸氣。在傳統日本人的觀念中，女性必須要會下廚，但石原聰美從不隱藏自己明明是吃貨卻不會下廚的一面，並不會隱藏自己的缺點，著實讓人讚賞。



▲石原聰美。（圖／Instagram ＠Heavenご苦楽レストラン）

× ▲石原聰美。（圖／Instagram ＠Heavenご苦楽レストラン）

石原聰美同時也是個相當善良、暖心的人，許多曾經合作過的藝人、工作人員都曾透露一些她的貼心舉動。藝人伊集院光曾目睹過一位助理不小心打翻水，潑濺到石原聰美與另外一位藝人身上，當時另外一位藝人立刻斥責了助理，但石原聰美卻是趕快拿起乾毛巾為助理擦拭，接著才處理自己身上的衣物。

▲石原聰美。（圖／Instagram ＠Heavenご苦楽レストラン）

× ▲石原聰美。（圖／Instagram ＠Heavenご苦楽レストラン）

石原聰美自然不做作的性格，加上生活處處展現貼心之處，那種細膩實在很難假裝，這份由內而外散發的真誠，讓她受到男女雙方的崇拜與喜愛，似乎並不意外。