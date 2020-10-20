專訪／在浴室幫男星「親密服務」！陳昊森第一次豁出去了

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專訪／在浴室幫男星「親密服務」！陳昊森第一次豁出去了

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-10-20 08:30:00

▲陳昊森第一次主演電影，就入圍金馬獎「最佳新演員」。（圖／陳昊森臉書）
▲陳昊森第一次主演電影，就入圍金馬獎「最佳新演員」。（圖／陳昊森臉書）
「面試的時候，沒有談到會有這樣的尺度，但是那時候導演有問過我的尺度是怎樣？我個人覺得要看角色和劇本那個當下會發生什麼事情，是很順其自然的，所以沒有給自己一個限制，我不想要給自己一個規範，我相信劇組會給我一個安全的環境跟安全的表演空間。」才第一次主演電影《刻在你心底的名字》，便入圍本屆金馬獎「最佳新演員」的陳昊森這麼說。
說來容易，實際演練「幫對方打手槍」，而且還是在導演、攝影師都在的「眾目睽睽之下」，可沒有那麼輕鬆，當下的緊張和猶豫，絕非外人可以想像，陳昊森用認真的眼神侃侃而談：「我們在開拍前有一場表演課，是專門為那一場戲去做排練、去做溝通的，因為我跟敬驊（曾敬驊）都是第一次演這種戲，溝通的時候就很明白講到，動線應該是怎麼樣，事前準備也做得很足。」
「最後，那場戲我們拍了好像3、4個take就過了，它就是一鏡到底，從頭到尾最難的不是身體怎麼觸碰，而是你的每一個觸碰都是有原因的，都代表一件事情，包含我撫摸他、發現他有反應、包含我開始幫他洗澡，並不是隨便沖一沖而已，一開始我進去（淋浴間），心裡只想著要幫他服務洗澡，後來我摸到了他有反應，之後我開始轉變我的心境，認為在這個空間裡面，我們二個可以坦承的面對彼此，這是一場坦承（愛對方）的戲。」

▲▼陳昊森（上圖，下圖左）這場戲糾結觀眾的心。（圖／氧氣電影，翻攝《刻在你心底的名字》預告）
▲▼陳昊森（上圖，下圖左）這場戲糾結觀眾的心。（圖／氧氣電影，翻攝《刻在你心底的名字》預告）
▲▼陳昊森（上圖，下圖左）這場戲糾結觀眾的心。（圖／氧氣電影，翻攝《刻在你心底的名字》預告）
重要的是，這場戲的每一個動作和表情，陳昊森和曾敬驊都做到足，叫觀眾看著看著，也跟著他們一塊兒把心給揪了起來，而且導演還刻意不放配樂，讓背景乾淨到只聽得見兩人的一舉一動，不管是陳昊森腳踩到水的聲音、曾敬驊頭撞到牆壁的聲音、連鐵門的回音，觀眾都像身歷其境般，跟著陳昊森和曾敬驊一起緊張、慌張、心碎，難怪陳昊森會說：「跟這麼棒的團隊合作，是很幸福的一件事。」

事實上不僅於此，陳昊森在片中還有一場在澎湖無人島全裸的橋段，雖然有「一點點」安全措施，但從大銀幕看上去，已經跟全裸相差無幾，而這種尷尬和彆扭，也不輸幫人家打手槍啦，他說：「在澎湖的時候，我站起來會有點礙手礙腳，可是那時候攝影師跟我說，你要是越礙手礙腳就越容易走光，因為他們早就想過鏡位要怎麼移動，動線該如何才會比較漂亮，後來所有工作人員都清場，我們（陳昊森和曾敬驊）不管在海裡或沙灘上，都是很安全的一個空間，所以後來就放開演了。」

▲陳昊森和曾敬驊豁出去全裸啦。（圖／氧氣電影）
▲陳昊森和曾敬驊豁出去全裸啦。（圖／氧氣電影）
真是無法想像，才第一次主演電影，陳昊森便有如此豁出去的勇氣，就不知道，這跟他毅然而然從東海大學景觀學系休學有沒有關係？他娓娓道來：「那時候因為每天都要畫景觀設計圖，很難有時間讓你請假（拍攝網路電影《青春熱血之東北插班生》），那時候拍戲需要連續拍十幾天，沒日沒夜那樣子，想說拍完之後，我學校的課程也應該都被當光光了，而且拍完之後，我心中感覺當演員這件事是我很喜歡的，也是我滿想要的一件事情，但風險很大，會不會成功是一個未知數，可是我覺得，如果我現在不去做的話，到時候我一定會後悔，我不想要讓自己的人生有後悔的事，但那時候我沒有告訴爸媽我想要休學拍戲，只是呼嚨他們，後來學分過不了，我才告訴他們我想要拍戲，我要休學。」

▲▼從小男孩成為一個男人，大學的休學決定讓陳昊森更勇敢。（圖／陳昊森臉書）
▲▼從小男孩成為一個男人，大學的休學決定讓陳昊森邁開大步表演。（圖／陳昊森臉書）
▲▼從小男孩成為一個男人，大學的休學決定讓陳昊森更勇敢。（圖／陳昊森臉書）
而這個勇敢決定，讓陳昊森憑《刻在你心底的名字》，入圍了本屆金馬獎「最佳新演員」，雖然競爭激烈，但卻是他往前邁出的很大一步，不僅讓許多人認識了他，也讓他在金馬影史上記了一筆，相信這只是開始，未來的陳昊森將繼續創造許多可能性。
 
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