專訪／在浴室幫男星「親密服務」！陳昊森第一次豁出去了

「最後，那場戲我們拍了好像3、4個take就過了，它就是一鏡到底，從頭到尾最難的不是身體怎麼觸碰，而是你的每一個觸碰都是有原因的，都代表一件事情，包含我撫摸他、發現他有反應、包含我開始幫他洗澡，並不是隨便沖一沖而已，一開始我進去（淋浴間），心裡只想著要幫他服務洗澡，後來我摸到了他有反應，之後我開始轉變我的心境，認為在這個空間裡面，我們二個可以坦承的面對彼此，這是一場坦承（愛對方）的戲。」
重要的是，這場戲的每一個動作和表情，陳昊森和曾敬驊都做到足，叫觀眾看著看著，也跟著他們一塊兒把心給揪了起來，而且導演還刻意不放配樂，讓背景乾淨到只聽得見兩人的一舉一動，不管是陳昊森腳踩到水的聲音、曾敬驊頭撞到牆壁的聲音、連鐵門的回音，觀眾都像身歷其境般，跟著陳昊森和曾敬驊一起緊張、慌張、心碎，難怪陳昊森會說：「跟這麼棒的團隊合作，是很幸福的一件事。」
事實上不僅於此，陳昊森在片中還有一場在澎湖無人島全裸的橋段，雖然有「一點點」安全措施，但從大銀幕看上去，已經跟全裸相差無幾，而這種尷尬和彆扭，也不輸幫人家打手槍啦，他說：「在澎湖的時候，我站起來會有點礙手礙腳，可是那時候攝影師跟我說，你要是越礙手礙腳就越容易走光，因為他們早就想過鏡位要怎麼移動，動線該如何才會比較漂亮，後來所有工作人員都清場，我們（陳昊森和曾敬驊）不管在海裡或沙灘上，都是很安全的一個空間，所以後來就放開演了。」
真是無法想像，才第一次主演電影，陳昊森便有如此豁出去的勇氣，就不知道，這跟他毅然而然從東海大學景觀學系休學有沒有關係？他娓娓道來：「那時候因為每天都要畫景觀設計圖，很難有時間讓你請假（拍攝網路電影《青春熱血之東北插班生》），那時候拍戲需要連續拍十幾天，沒日沒夜那樣子，想說拍完之後，我學校的課程也應該都被當光光了，而且拍完之後，我心中感覺當演員這件事是我很喜歡的，也是我滿想要的一件事情，但風險很大，會不會成功是一個未知數，可是我覺得，如果我現在不去做的話，到時候我一定會後悔，我不想要讓自己的人生有後悔的事，但那時候我沒有告訴爸媽我想要休學拍戲，只是呼嚨他們，後來學分過不了，我才告訴他們我想要拍戲，我要休學。」
而這個勇敢決定，讓陳昊森憑《刻在你心底的名字》，入圍了本屆金馬獎「最佳新演員」，雖然競爭激烈，但卻是他往前邁出的很大一步，不僅讓許多人認識了他，也讓他在金馬影史上記了一筆，相信這只是開始，未來的陳昊森將繼續創造許多可能性。