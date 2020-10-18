北捷常客回饋金 加值效期延長為1年
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-18 19:35:22
台北捷運公司今（18）日表示，為維護旅客權益，常客回饋金自動加值有效期間自即日起，由原本的6個月延長為1年，並主動透過「台北捷運Go」APP，針對已綁卡會員發出提醒簡訊。
自今年2月1日起，北捷取消8折優惠，改為實施常客優惠，每張票卡按上月累積搭乘次數，依優惠比例回饋現金，最高30%，但民眾須在隔月1日起6個月內刷卡進站，回饋金才會存入電子票證，否則失效歸零。北捷今日發布新聞表示，回饋金自動加值期間，由原本的6個月延長為1年，同時主動透過「台北捷運 Go」APP，針對已綁卡會員發出提醒簡訊。另外，北捷也提醒民眾，避免捷運常客優惠回饋金逾期失效，請民眾務必下載「台北捷運Go」APP，加入會員並綁定票卡，即可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及可領取回饋金，還可參加多項優惠活動。為配合自動加值期間延長，北捷表示，1月至3月逾期回饋金補領期限，也延長至110年4月30日，可洽車站旅客詢問處補領。為加強提醒旅客，「台北捷運Go」APP將定期於回饋金到期前1個月，以簡訊通知尚未領取回饋金的綁卡會員；另未來將在APP內新增查詢未領取回饋金的「到期日」功能。