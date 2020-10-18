運安會調查報告　普悠瑪家屬：可接受但不完整

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運安會調查報告　普悠瑪家屬：可接受但不完整

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-18 21:30:35

普悠瑪翻車事件滿周年　莊國鑫盼傷痛能淡忘
▲普悠瑪事件調查報告出爐，罹難家屬表示可接受，但相關內容資料並不完整。（圖／NOWnews資料照）
發生於2018年的台鐵普悠瑪列車出軌事故最終調查結果出爐，國家運輸安全調查委員會（運安會）今（18）日召開閉門會議向事故家屬說明報告內容。歷經4.5小時的會議後，罹難家屬認為運安會的報告「可以接受但資料呈現不夠完整」。
罹難家屬董小羚表示，運安會的調查報告並沒有以一個或數個主因來說明事故發生的肇因，整體調查報告指向「很多個客觀因素串起來」。她表示認同這樣的結果，起初大家都認為主因是司機超速，後來才發現列車上零件故障、主風泵長達6年未保養等原因陸續浮現，證明事件發生的確沒有單一主因。
雖然對結論表示認可，但董小羚也認為，調查報告的內容涉及很多政府單位的資料、事證不好取得，台鐵驗收列車時的實際做法等，都還有疑慮。
整體而言，董小羚對運安會這份調查報告「可以接受」，另一方面，運安會強調這份報告的目的在於預防下次重大運輸事故發生，不是為了咎責或處罰而設立。至於運安會今日取消原訂明日舉行的說明記者會，董小羚也向運安會主委楊宏智傳達召開記者會對外說明的必要。對此，楊宏智表示，若媒體有需求，可以辦記者會，但不用一定要趕在報告公布當天舉辦。
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