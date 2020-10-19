好兄弟也愛PS5？她買「3折凶宅＋車位」再送傢俱　網羨炸

到底是鬼比較可怕，還是窮比較可怕呢？知名作家「我是小生」表示，他有個單親媽媽朋友，平常靠著兼兩份工，月收四萬五的薪水，最近買了學區大三房採光戶，還含平面車位，讓他瞪大眼睛直呼「妳怎麼買得下去」，但朋友也透露，這其實是一戶「上吊凶宅」。

知名作家「我是小生」在臉書粉專發文，表示自己有位單親媽媽朋友，帶著一個三歲的女兒，靠著兼兩份工月收四萬五，最近買了學區大三房採光戶含平車，而得知這其實是間凶宅後，他仍然再問了一句「妳怎麼買得下去」，朋友也回應「窮比鬼可怕啊」。他滿肚疑問「住起來都不會毛毛的嗎」，朋友則說「女兒都已經處理好了」。

▲知名作家「我是小生」在臉書粉專發文。（圖／翻攝自我是小生臉書粉專）

朋友雖然也怕，但學區的房價跟鬼比起來，還是房價可怕，只好瞞著女兒一起住了進去。搬進去後第一天晚上，朋友燒了一桌好菜，正準備開動時，女兒突然多拿了一副碗筷，並盛滿一碗白飯，擺在隔壁的空座位上，「叔叔說媽媽燒的菜看起來很好吃」，讓她啞口無言，「謝謝叔叔給我們一個家」，朋友接著問「那你有沒有問叔叔，他有沒有想要什麼」。



▲原PO朋友的女兒都已經和這位好兄弟「叔叔」溝通好。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 女兒轉頭看了看空氣說「叔叔說一樣是辛苦人，就不用這麼客氣了，但是他說很想玩看看PS5」，這讓原PO直呼「原來真的是個凶宅，那半夜電視真的會自己開嗎」，朋友則表示前一個禮拜會，但後來實在太吵，她就請對方能否白天再玩，之後就都沒聽到過了。朋友女兒某次還天真地向她說「叔叔說他要艾莎公主的城堡」，也讓她無奈回應「是妳自己想要的，不要牽拖到叔叔身上」，似乎已相處得非常融洽，也讓原PO直呼「妳家隔壁還有空房嗎，我可以四折收空屋」、「窮比鬼可怕，鬼才打房」。

貼文一出，有2.5萬人按讚、近1600則留言和快5000次分享，「其實叔叔很善良，體諒一樣是辛苦人」、「明明是鬼故事，怎麼莫名有種溫馨感」、「怎麼有點洋蔥，相信這存有善念的叔叔日後會變成地基主」、「推！鬼才打的了房價」、「原來是同好啊，這是我的steam帳號（遞」、「這種溫馨的鄰居可以來一打，我還有健身環，請問隔壁還有空屋嗎」。（編輯：郭佩蓉）