不要懷疑！只要一指就成功的終極約會密技

隨著現金支付比例降低，信用卡成了許多人主要消費付款方式，順便累積紅利回饋。不過也有不少消費者反應，傳統的紅利點數常常讓人忘了存在，如果點數可以融入日常生活中，方便兌換平時食衣住行育樂上，不僅更能提高消費者刷卡付款的意願，也讓紅利點數回饋更有存在感。

因此，國泰優惠APP今年正式推出的「小樹點」，提供多元累積和兌換點數的方式，用戶可透過完成指定任務活動、點數轉換等方式獲得，每1點小樹點，價值等同於1元新台幣，不僅可兌換商品、購物、停車折抵等超多好康，還能夠與國泰世華紅利點數合併使用，讓紅利回饋變得更直接、更方便。

當「小樹點」與日常食衣住行連結在一起後，不僅成為生活中的小幫手，甚至還能成為讓約會進展更順利的秘密武器！相信許多人約會時常受限於預算，往往只有單一行程，像是單純吃個晚餐，或是看場電影看完就散會了，不敢加碼來點額外享受，深怕幾次約會下來，錢包吃不消；但是另一方面，約會太過小氣，小心感情一不注意就跟著散了，這種進退兩難，讓人忍不住大喊人生太難了！





所以聰明的消費者，就會懂得利用國泰優惠的「小樹點」，來為約會添加一點小驚喜：早上買杯咖啡幫對方打打氣吧？「小樹點」可兌換多家便利商店或連鎖咖啡，任君挑選；晚餐想吃牛排還是鐵板燒？用「小樹點」兌換王品集團、饗食天堂、漢來美食等餐廳餐券，約會也可以輕鬆吃大餐；吃完飯還捨不得回家？用「小樹點」兌換威秀、國賓影城電影票券，一起看場好電影，兩人感情更親密；生日到了，「小樹點」還可以兌換伊莎貝爾或85度C的蛋糕，幫心愛的她慶生，兩人一起吃最甜蜜；約會完別忘了送人家回家，搭台灣大車隊，一樣可以用「小樹點」折抵車資；開車出來，停車也是一筆開銷，「小樹點」幫你抵用嘟嘟房停車費好貼心。只要透過國泰優惠APP，一指搞定完美約會，贏得美人心，荷包還能省很大，一舉兩得！





國泰優惠APP透過API相互串接不同商家，無需一直切換頁面，就能提供會員從下單購買、兌換、訂單查詢的一站式完整體驗。更棒的是，即使沒有持國泰世華信用卡或銀行帳戶，只要下載並加入會員，就能夠開始使用，每個月的五號會員日，還有紅利轉點加碼活動，更是讓點數放大的好機會。現在於活動期間內，只要掃描影片中的QR Code加入會員，完成簽到任務，即可獲得小樹點10點，還能參加好禮抽獎活動。趕快下載國泰優惠APP，盤點手上有多少紅利點數可以轉換成小樹點，讓生活更加多采多姿吧！