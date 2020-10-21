從「腸」計議　台灣管灌餵食比例高　照護不可輕忽

根據國發會今年8月最新統計，台灣5年後65歲以上的老年人口將佔總人數的1/5，進入超高齡社會。當父母長輩漸老，伴隨而來的「長照」、「疾病照護」成為許多子女家屬即刻需要了解的課題。在照護環節中，為了使長輩多些體力保持健康，許多子女應特別著重學習飲食營養知識。

衛福部2018年統計，全台住院人口有近20萬人，因各種疾病因素，使用鼻胃管進食，65歲以上更是將近每5位住院病患就有1位需要管灌飲食。當長輩因無法自行以口進食產生沮喪，照護者更需要好好陪伴，保持信心，提供良好的營養補充，維持體力，並持續幫助長輩吞嚥訓練，仍然有機會讓他們脫離管灌，提升自主生活能力，再次享受美食。

對於管灌長者，營養品常作為唯一營養的來源，如何提供良好的營養補充，營養品的挑選很重要。配方上應具有均衡營養配方與等滲透壓的設計，不含乳糖，以減輕身體負擔，產品上若額外添加中鏈三酸甘油酯，好消化吸收的特性，可以快速提供長者所需的能量。





雀巢愛速康管灌照護系列有豐富且多元的產品線，可針對需管灌餵食的病人，提供不同需求階段的完整營養補充。從低渣的基礎粉劑配方，到添加優質蛋白質或是膳食纖維的配方，皆為「均衡營養」、「好吸收」、「等滲透壓腸胃道耐受佳」、「不含乳糖」四大特點。



▲雀巢愛速康管灌照護系列有豐富且多元的產品線。（圖／翻攝自官網）