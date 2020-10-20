斐濟事件顯台外交困境 學者籲拉丁美洲、非洲外館得注意
斐濟事件顯台外交困境 學者籲拉丁美洲、非洲外館得注意
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-20 17:57:21｜update2020-10-20 18:02:47
根據外媒報導，我國駐斐濟代表處8日在當地旅館舉辦國慶酒會，不過過程中，中國大使館的外交人員不僅闖入酒會，更與我國代表處人員發生嚴重肢體衝突。該名人員更被中方外交人員毆致腦震盪。不過事發後外交部卻噤聲超過一周，直到昨天（19日）才遭到外媒揭露，更有消息指出，我國駐斐濟辦事處面臨極大的壓力。對此國際關係學者也坦言，之所以只能低調處理，一部分反映我國在斐濟方面的外交困境。
政大國關中心研究員、政治系教授嚴震生接受NOWnews今日新聞訪問時，表示因為斐濟是比較偏向海島型的小型國家，才比較容易發生像這樣的情況。「通常我國在無邦交關係的國家，進行國慶慶祝活動時，若是在歐美國家，中國大陸比較不敢直接用這種粗暴的方式干擾活動。」嚴震生說，「但像斐濟這種中國影響力較大的海島型國家，台灣遇到遇到這樣的狀況，能夠反擊的施力點真的很少」。嚴震生強調，通常在較為進步的歐美國家，我國在舉辦國慶酒會時，通常都會邀集當地較有地方勢力的華僑，或者是與辦事處較友好的當地官員，「有當地人的幫忙下，中國大陸的外交人員較不會如此明目張膽。」嚴震生說，「但像是拉丁美洲與非洲地區，我國的駐外辦事處，未來也有可能發生像這次斐濟的事件」。嚴震生也強調，遇到台灣外交勢力影響較弱的辦事處，當地外交人員舉辦相關慶祝活動時，必須考慮當地國家狀況，並且預判狀況是否會有他人來鬧場；如果沒有把握，應該稍微謹慎、低調一點，例如先請警方來維持秩序，才能將憾事發生的機率降到最低。