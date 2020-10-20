廣編／運動不能停！高雄舒跑杯開創萬人路跑防疫標竿

「高雄市第六屆舒跑杯路跑活動」在10月18日活力開跑！今年適逢國際疫情嚴峻，舒跑杯期許「跑」在防疫前線，以「防疫新生活 運動不能停」為精神，帶頭提供完善的防護措施，創造安心的運動環境。

舒跑杯創辦39年來，恪守「守護全民健康」之宗旨，本屆因應疫情，更積極推動多項防疫措施。從賽前宣導自主健康調查，到比賽當天的實名登記入場、紅外線體溫量測站、口罩發放、加強消毒、動線規劃、嚴密管制會場出入人流，避免不符合資格的民眾進入會場，各項措施無不用最謹慎的態度，來保護賽道上每個享受運動樂趣的初衷，豎立國內運動賽事的防疫標竿。

此外，舒跑杯一直以來就是以CP值超高的路跑聞名，今年還針對防疫，加碼發放每位完賽者一個舒跑專屬藍綠色口罩，特別加碼「運動補水3倍送」，於終點線贈送每位完賽者舒跑、舒跑S、舒跑氣泡水共三瓶飲料，把運動流失的水分快速補回來。同時現場還有抽筆記型電腦、iPad…等多項精美好禮！舒跑杯反而因為疫情，加碼還特別多！

高雄市政府運動發展局及維他露集團共同舉辦的高雄舒跑杯是國內指標賽事，以休閒、歡樂、健康為訴求，初階的賽程設定讓全年齡民眾都能輕易參與，實惠的報名費100元更為跑友津津樂道。維他露藉傾全力舉辦今年唯一一場舒跑杯，期許消費者有防疫的正確觀念，只要能有完善的防疫觀念與做法，全民還是能正常生活、正常運動，真正的響應政府推動的防疫新生活！