提升戰力！國防部：4個月役男未來加入「城鎮戰鬥」訓練

報告指出，依照國軍防衛需求檢討後備戰力，將原先的甲、乙、丙、丁種旅、山地連、站臺連依照防衛作戰任務導向區分為第一類型負責灘岸守備、第二類型負責縱深及城鎮守備、第三類型負責重要目標防護等任務。
報告指出，為了強化灘岸守備能力，本部有7個甲種旅，因應新增的敵情威脅，調增5個甲種旅，經調整後將有12個第一類型灘岸守備旅，增加第一線守備戰力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成拘打配合、灘岸殲敵的關鍵戰力。
此外為為提升第二類型縱深及城鎮守備部隊作戰能力，國防部規劃將四個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，新兵入營報到後， 即依其未來作戰任務實施編管，四個月軍事訓練期間，除必要之入伍及專長訓練外，置重點於城鎮戰訓練；退後教召訓練14天，第一週以恢復基本戰技為主（實彈射擊、戰鬥教練），第二週則以城鎮戰訓練為主，使其任務及所受訓練縝密結合。
近來國人關心，為配合國防需求，是否會將現行的4個月軍事訓練役延長，報告指出因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點 ，可有效提升國土防衛持續戰力。