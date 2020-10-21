提升戰力！國防部：4個月役男未來加入「城鎮戰鬥」訓練

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提升戰力！國防部：4個月役男未來加入「城鎮戰鬥」訓練

記者吳承翰/綜合報導

calendar_today2020-10-21 10:59:50｜update2020-10-21 11:13:26

▲台北市長柯文哲日前批評民進黨政府喊台獨又取消徵兵，不過募兵制其實是在馬英九政府任內拍板定案。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲國防部報告表示，未來會整合後備戰力，對於是否延長4個月的軍事訓練役役期，則表示要再研議，未來會加強訓練內容。 （資料照／記者呂炯昌攝）
國防部長嚴德發將於明（22）日赴立法院報告，今日書面檔案送交立委辦公室。報告指出，未來後備指揮部改隸陸軍司令部，擔任動員兵監，會依照專業屬性指揮督管各地區、縣、市的後備指揮部，並將北、中、南地區的後備指揮部及縣、市的後備指揮部改編配合配各作戰區。
報告表示，地區的後備指揮部納入指揮鏈之後，作戰區指揮官平時即可有效指揮、督導及調度轄內人力、物力資源，對於戰場經營有正面效益，戰時能順勢進行全面後備動員工作，平時、戰時無縫接軌，常備與後備軍力整體一致。
報告指出，依照國軍防衛需求檢討後備戰力，將原先的甲、乙、丙、丁種旅、山地連、站臺連依照防衛作戰任務導向區分為第一類型負責灘岸守備、第二類型負責縱深及城鎮守備、第三類型負責重要目標防護等任務。

報告指出，為了強化灘岸守備能力，本部有7個甲種旅，因應新增的敵情威脅，調增5個甲種旅，經調整後將有12個第一類型灘岸守備旅，增加第一線守備戰力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成拘打配合、灘岸殲敵的關鍵戰力。

此外為為提升第二類型縱深及城鎮守備部隊作戰能力，國防部規劃將四個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，新兵入營報到後， 即依其未來作戰任務實施編管，四個月軍事訓練期間，除必要之入伍及專長訓練外，置重點於城鎮戰訓練；退後教召訓練14天，第一週以恢復基本戰技為主（實彈射擊、戰鬥教練），第二週則以城鎮戰訓練為主，使其任務及所受訓練縝密結合。
近來國人關心，為配合國防需求，是否會將現行的4個月軍事訓練役延長，報告指出因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點 ，可有效提升國土防衛持續戰力。
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