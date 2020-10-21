女友上健身課！教練課程曝光　他看「動作」瘋掉：綠到哭

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女友上健身課！教練課程曝光　他看「動作」瘋掉：綠到哭

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-21 15:58:26

健身房
▲一名網友指出，近期女友正在上健身課程，沒想到教練教的動作，就讓他崩潰直呼「我看錯了什麼！」（示意圖／翻攝Pixabay）
近年來越來越多民眾為了保持身體健康，而養成了平日健身的好習慣，甚至有不少人會專門到健身房參加運動課程。不過，就有網友指出，近期女友正在上健身課程，沒想到教練教的動作，就讓他崩潰直呼「我看錯了什麼！」  
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己和女友正在談遠距離戀愛，近期女友每週都會上一對一健身課，甚至時常拍攝當天學習到的動作分享給原PO，然而近期女友就傳了在課程上剛學到的新動作影片給他。
他表示自己所看到的是一種情侶健身動作，文中原PO就引用了YouTube頻道「基基璇키키쉬엔」先前影片中所展示情侶動作當作示意圖，他透露女友學的動作中，男方需躺在地上，透過手和腳的力量將女方撐起，而男女雙方的手必須貼在一塊。他當下看到就滿頭問號，女友也解釋「教練在教她如何練習腹內壓（簡單來說就是核心的鞏固，尤其是腹橫肌的鍛鍊）」。

▲原PO引用YouTube頻道「基基璇키키쉬엔」所展示情侶健身動作當作示意圖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝基基璇키키쉬엔
▲原PO引用YouTube頻道「基基璇키키쉬엔」所展示情侶健身動作當作示意圖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝基基璇키키쉬엔 YouTube）
然而原PO透露，自己已經健身超過三年的時間，倘若課程上有點一下肩膀、背或腹肌等接觸自己無所謂，但他表示「我很清楚想鍛鍊核心、鍛鍊腹內壓有超多種，根本不需要與教練有這種肢體接觸的動作」，甚至指出若是單純想要訓練腹內壓的感受度，用啞鈴或壺鈴也可行。

看到這樣的動作，原PO也生氣向女友罵了一堆粗話，坦言不明白為何教練莫名教這種動作，認為還有很多不需要這種手貼手、腳黏髖部的訓練動作，然而女友聽聞後反而回嘴「欸你不要這樣哦」。

女友的回應，就讓他崩潰直喊，「我看錯了什麼，是我頭頂綠綠的，那教練想吃豆腐她沒差？」原PO也納悶求問，「還是我真的不懂專業，男教練教女學員本來就該這樣嘛，算什麼吃豆腐？想請各位評斷，以上」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多擁有健身經歷的過來人也紛紛傻眼直呼，「要練核心根本還有一堆動作玩，這種動作超級故意的」、「這個姿勢...我以為只有情侶互相訓練才會這樣唉！好綠哦」、「這比較像雙人瑜珈的動作，情侶一起做的那種」、「這比較像雙人瑜珈的動作，情侶一起做的那種」。
不過亦有人提出不同看法，「我是覺得直接對女友噴髒話，可能也會造成溝通無效」、「兩種可能，一可能真的被綠，二是女友太單純但教練圖謀不軌，不然怎麼可能還正大光明拿給你看」、「先噴髒話...這我不行，可以好好溝通吧？如果有鬼她幹嘛拍給你看呢？」「女友雖然沒保持與教練的肢體接觸距離有錯在先，但『我在和女友的line上噴了那教練一堆髒話』，這種做法感覺你的情商非常低」。（編輯：陳雅雲）
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