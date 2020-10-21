屋臺料理前進嘉義 愛心餐券關懷在地
記者邱嘉琪、郭政隆/嘉義報導
calendar_today2020-10-21 16:34:46
結合日式居酒屋及屋臺料理精神的知名首席品牌進駐嘉義百貨，讓嘉義地區鄉親可以就近嚐到有日本一生懸命的獨門丼飯與串燒，10月21日開幕首日特別舉辦公益暖心餐會，邀請嘉義在地受公益團體扶助孩童一起品嚐美味料理，亦媒合嘉義巿政府社會處捐贈餐券給關懷戶及單親家庭小朋友。
知名新型態日式料理店首次駐點嘉義，開幕日特別舉辦公益餐會，受邀小朋友們在熱鬧的開幕式後，盡情品嚐店家招牌丼飯及串燒，講究的盛裝器皿和日式屋臺情境，也讓小朋友們有了美好的用餐體驗。屋臺料理集團經理林思偉、百貨店長徐聖彬及巿政府社會處處長林家緯等參加開幕式，林思偉指出，該集團秉持提供安心、健康的宗旨生產所有商品，所有食材皆經過產品履歷認證，更榮獲HACCP、ISO22000認證，除了美味，消費者吃了安心又健康。
徐聖彬表示，順應百貨內美食新店家進駐，特別舉辦公益暖心餐會，回饋在地關懷戶及單親家庭小朋友，並捐贈愛心餐券200份，希望抛磚引玉讓大家響應公益活動。此日式料理店的「麻辣燒烤雞腿丼」及「鹽烤鯖魚丼」為嘉義限定獨賣，「蒜香雞腿串」、「明太子櫛瓜」、「起司香菇」等多款單店限定酒食串燒，等待饕客蒞臨享用。