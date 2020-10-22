廣編／《月光雕刻師》10月29日中午台港澳雙平台上市

【遊戲橘子新聞】由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》，正式宣告於10月29日中午12:00台港澳雙平台上市！【預先下載】於10月28日中午12:00開放。今(20)日舉辦上市記者會，《月光雕刻師》代言人－謝欣穎化身遊戲中的王妃角色亮相，並首度公開主題曲「刻愛」MV；Kakao Games行動營運事業本部長－李時雨特別透過影片與台港澳玩家分享遊戲重點；此次作為《月光雕刻師》海外第一站，官方特別推出眾多在地化的獨家內容，例如：【料理】系統可製作「珍珠奶茶」、【夥伴】推出「台灣黑熊」、【寵物】種類新增「梅花鹿」等精心設計，希望讓玩家感受誠意滿滿的遊戲內容！

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台灣遊戲橘子營運長－簡志浩表示：「台港澳作為《月光雕刻師》海外首發第一站，Kakao Games當然格外重視，也因此在一時間就希望與遊戲橘子洽談共同營運的合作機會，我在此代表遊戲橘子感謝Kakao Games看重我們的遊戲營運實力，且為了讓玩家更能深刻體會遊戲內「浪漫冒險」故事，官方粉絲團將於上市時搶先釋出連載IP漫畫，讓玩家體驗遊戲時可更深入其境《月光雕刻師》浪漫世界觀中。」

2020年末超重量級IP《月光雕刻師》將於10月29日12:00台港澳雙平台正式上市，歷經13年連載、擁有500多萬讀者的超人氣奇幻小說IP改編，並由《天堂》之父－宋在京領軍打造的首款MMORPG「浪漫冒險」元素Q版手遊，2019年在韓國上市創下Kakao Games史上最高的事前預約數320萬人，上市並拿下雙平台下載第一，同年獲得韓國遊戲最高榮譽獎項2019年遊戲大獎「總理獎」。





遊戲中不僅百分百還原、完整承襲小說劇情中的世界觀，除了本身四大職業外，更將男主角的「雕刻師」第五名隱藏職業還原設計在遊戲之中，遊戲擁有五大特色「開放式的世界地圖」、「獨創自由的雕刻系統」、「創造個人風格小屋」、「隨心所欲的生活體驗」、「超豐富的戰鬥系統」，讓玩家不僅在體驗MMORPG遊戲的戰鬥元素外，更可享受同樣擁有「沙盒式」的自在玩法元素，多樣化的特色內容重新顛覆市場上MMORPG的唯一目標的框架，希望能帶給台港澳玩家全新浪漫探險風格的遊戲體驗，打造屬於自己的浪漫歷程。





海外市場第一站、《月光雕刻師》精心打造在地化特別內容、搶先公開！





喝一杯「珍珠奶茶」與「台灣黑熊」成為夥伴、帶上「梅花鹿」寵物展開冒險！





作為海外市場第一站，《月光雕刻師》耗費多時、精心研究台港澳的特色元素、推出獨家在地化的遊戲內容：【料理】系統新增台灣專屬食材「鳳梨」、「芒果」，增加台灣專屬料理「珍珠奶茶」、「烤玉米」、「芒果冰」、「鳳梨酥」、「黯然消魂飯」、「擔仔麵」，玩家在遊戲中找到正確食譜即可完成製作，角色食用後依據不同料理可各別獲得智力、精神、敏捷、體力、力量、魅力，共六種不同的BUFF效果，體驗做料理的趣味、在遊戲世界裡也能品嚐經典台灣味！





此外，在遊戲中可以協助玩家撿取道具的【夥伴】，將有「台灣黑熊」及「石虎」可蒐集；【寵物】系統中，種類也將新增「梅花鹿」，具備魔法傷害提高BUFF、可增加魔法攻擊力+20，與玩家一起上陣戰鬥！





謝欣穎首度代言遊戲、為《月光雕刻師》化身絕美王妃亮相！





攜手新星演員宋柏緯演出遊戲主題曲「刻愛」MV、10月20日首度公開！





迎接《月光雕刻師》上市，官方特別邀請影劇女神、金馬入圍影后－謝欣穎擔任代言人，與新星演員宋柏緯合作，演出遊戲主題曲「刻愛」MV，10月20日首度公開！MV劇情承襲原作小說中「王妃與雕刻師的約定」的淒美愛情故事，搭配歌詞意境、浪漫滿點，呈現與眾不同的遊戲MV。





記者會現場，謝欣穎化身王妃角色亮相，演繹「王妃與雕刻師的約定」、獻出舞台劇處女秀，《月光雕刻師》代言人－謝欣穎表示：「《月光雕刻師》讓我能夠隨時隨地開始遊戲人生，為繁重的工作、生活減減壓，劇情中的浪漫傳說也讓人相當嚮往！」





《月光雕刻師》Ｘ《Hugdayday 好爹爹》打造＂月光飲料＂、一喝就衝等！





獨家遊戲聯名飲料、限量一萬份虛寶序號、萬能「好爹爹珍珠奶茶」6大能力值同時BUFF！





承襲《月光雕刻師》在地化所推出的「珍珠奶茶」虛寶，官方特別與知名手搖飲《Hugdayday 好爹爹》合作，推出兩款遊戲專屬聯名飲料「霞紅冬月」與「塵星之夜」，特別以《月光雕刻師》核心的＂月光＂為設計概念，並於飲料杯套中釋出限量一萬份的虛寶序號，將於11月1日起於《Hugdayday 好爹爹》台北市府店及台南安平店上市開售！





玩家購買任一款聯名飲料口味，可從飲料杯套內獲取獨家虛寶序號，官方共準備了六大類組合獎項，包含：「好爹爹珍珠奶茶」、「閃耀女神的祝福」、「台灣黑熊夥伴契約」、「韋德的祝福」、「經驗值增加藥劑」、「金幣增加藥劑」、「金幣」；其中，角色食用「好爹爹珍珠奶茶」可同時提升力量、敏捷、智力、精神、體力、魅力+5及HP/MP+500，一次增加30點能力值，堪稱最萬能虛寶道具、務必蒐藏！更多上市資訊請鎖定《月光雕刻師》事前預約網站 和 官方粉絲專頁。





【Kakao Games Corp.】





Kakao Games(代表南宮燻、曺季鉉)為Kakao的遊戲專門子公司。 擁有PC線上平台‘Daum Game’與手機平台‘Kakao Games’等，透過強大的平台營運各種類型的遊戲。

除此之外，透過開發專門子公司’FRIENDS GAMES’，運用’KAKAO FRIENDS’ IP(Intellectual Property, 智慧財產權)的各種休閒遊戲，透過具備強大的IP和大作類型的開發實力的’XL GAMES’, 正在開發各式各樣的遊戲新作。除此之外，以尖端技術為基礎來開拓新產業領域的子公司'Life MMO'，以及正在開發高爾夫球相關事業及虛擬/擴增實境(VR/AR)內容的'KAKAO VX'等，確保新的成長動力。