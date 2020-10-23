不能出國如何「鬆一下」？這款按摩椅拉筋開背超激推

又到了各家百貨公司週年慶大血拚的季節，今年要買什麼給自己跟家人最適合？現代人生活工作繁忙壓力大，透過按摩，可以將平日壓力與疲勞完全釋放出來，平衡自己的身心，所以許多人出國旅遊時，都喜歡順便去按摩「鬆一下」。不過今年受到疫情影響無法出國，原本要出國的旅費，不如拿來買一台實用的電動按摩椅，每天一回到家，就能好好滿足你偽出國按摩的慾望！

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▲今年受到疫情影響，原本要出國的旅費不如拿來買台按摩椅，好好滿足你偽出國按摩的慾望。（圖／資料照片）

× ▲今年受到疫情影響，原本要出國的旅費不如拿來買台按摩椅，好好滿足你偽出國按摩的慾望。（圖／資料照片）

說到按摩，泰國傳統按摩可是當仁不讓，道地的拉筋開背，透過刺激深層的肌肉組織與伸展，全身循環經絡都暢通起來，使人通體舒暢。因此在購買挑選時，具有拉筋開背按摩技法功能的按摩椅就是首選。以藝人Ella陳嘉樺代言的知名按摩椅品牌TAKASIMA高島所推出的「貴族按摩椅君爵版」為例，就全新加入拉筋開背按摩技法功能，加上零重力零空間設計，可使全身受力均衡，釋放更深層的壓力，最適合平日欠運動的現代人，彷彿做了一場被動式瑜珈，讓全身緊繃的關節肌肉都鬆開了。

另外，熱石按摩與腳底按摩，也是許多人在SPA按摩時的最愛選項，高島「貴族按摩椅君爵版」同樣亦搭載背部溫熱功能，維持定溫在42-45度，就像熱石按摩般舒適；而足部滾輪指壓加上刮痧功能，搭配氣壓按摩，對於久站久坐的上班族，或是走了一整天路回家，彷彿請了兩位師傅同時為自己腳底按摩般，舒緩足部長期累積的壓力。



▲現代人購買商品除了實用性，同時也很重視外觀設計，高島「貴族按摩椅君爵版」創新織物紋理搭配皮革設計，與沉穩中性的顏色搭配，就像是高級定製家具般典雅舒適。（圖／資料照片）

× ▲現代人購買商品除了實用性，同時也很重視外觀設計，高島「貴族按摩椅君爵版」創新織物紋理搭配皮革設計，與沉穩中性的顏色搭配，就像是高級定製家具般典雅舒適。（圖／資料照片）

現代人購買商品，除了實用性之外，同時也很重視外觀設計，而高島「貴族按摩椅君爵版」創新織物紋理搭配皮革設計，與沉穩中性的顏色搭配，放在家中，彷彿就像是高級訂製家具般典雅舒適。使用的時候，不妨在室內點上檸檬草精油擴香，不僅能幫助消除疲勞、提振精神，這充滿清新又具東南亞異國風情的香氣，讓人閉上雙眼，彷彿一秒到了泰國高級SPA，其舒適與尊榮的按摩體驗，令人心曠神怡。





雖然名為貴族按摩椅，價格卻高貴不貴，甚至只有一般印象中動輒六位數高價位的一半！而現在趁周年慶入手還加碼送Honeywell空氣清淨機，貼心的幫你準備好完整的居家按摩享受；而就算是剛進社會的小資族們，同樣也能好好犒賞自己！高島另一款「愛舒服小沙發進化版」擁有隱藏式手部按摩專利，非常適合長時間使用鍵盤滑鼠的電腦族，透過氣壓的方式疏通經絡氣血，釋放長期累積的疲勞，還可減少女性常常一到秋冬就手部冰冷的情況；四大按摩手法加上三組自動程式，就像給師傅親自全身指壓般實在，腿部溫熱的裝置，同樣也能促進血液循環。





「愛舒服小沙發進化版」採用俗稱貓抓皮紋材質，比起一般的皮革更耐磨、抗污、防潑水，加上價格更加平易近人，也更不占空間，體積小巧外只需要靠牆5公分的距離就能輕鬆享受按摩，因此深受許多在外租屋、居住空間較小的小資族好評。有使用者就大方分享，在享受該款按摩椅的時候，記得接上藍芽音樂，挑選輕柔的鋼琴音樂，或是播放大自然的流水、海浪聲等白噪音，戴上眼罩，單純透過聽覺與觸覺的結合，更能讓整個身心靈完全放鬆，「比起花錢找師傅按摩，買台好用的按摩椅，更划算也更自在！」

▲剛進社會的小資族們，同樣也能好好犒賞自己！高島推薦「愛舒服小沙發進化版」，不僅擁有隱藏式手部按摩專利，價格也非常親民。（圖／資料照片）

× ▲剛進社會的小資族們，同樣也能好好犒賞自己！高島推薦「愛舒服小沙發進化版」，不僅擁有隱藏式手部按摩專利，價格也非常親民。（圖／資料照片）

懂得精打細算的聰明消費者，更應該要好好把握百貨公司週年慶期間，挑選一台適合自己的TAKASIMA高島按摩椅放家裡，不僅可享有百貨公司折扣優惠及滿額活動，更擁有全機2年保固，以及皮革登錄5年保固等保障。就算不能出國，一樣也能好好愛自己！



更多資訊請搜尋TAKASIMA高島按摩椅官網 https://bit.ly/2GOalyJ

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