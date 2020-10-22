NOW早報／女坐博愛座遭大嬸狂嗆10字！整車乘客全看傻

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示近日她在開往學校的公車上，看見一位大嬸從上車後就一直往車內擠，靠在一個座位旁，但那個座位的同學可能想休息，卻一直被該名大嬸撞到、壓到，可能覺得很煩，不過原PO也不太清楚那位女同學的反應，但能確定那名女同學並沒有對大嬸說任何話。
豈料，大嬸竟突然高喊「欸！這是博愛座耶！你不讓位就算了！我不能靠著嗎？這裡有寫博愛座！」，她更10字狂嗆「你們書都讀到哪裡去了」，讓整車乘客都非常傻眼，貼文一出，網友紛紛回應「博愛座未必要讓阿，要讓也是讓給自己認識比較年長的親人，我們的孝敬都是留給自己的長輩，並不是留給不認識的人。還好有正義的人願意發聲」。
今日天氣/「沙德爾」颱風對流爆發！北北基今明注意豪大雨
今（22）日持續受到東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
中央氣象局表示，沙德爾往北北西移動，有慢慢增強，今下半天可能轉中颱；周五開始明顯往西加速，朝海南島南側移動，屆時環境變差可能慢慢減弱。
開箱全台首支iPhone 12！藍色實體機曝光 達人實測功能
蘋果先前於秋季線上發表會，公布了眾所期待的iPhone 12系列手機，隨即引起許多果粉在網路上熱烈討論，而台灣最快要於23日才能拿到首批貨源，不過知名3C達人Tim哥於20日晚上搶先曝光全台第一支iPhone 12實體機。
3C達人Tim哥在於YouTube頻道「3cTim哥生活的日常」發布iPhone 12的開箱影片，其中顏色更是眾所矚目的「藍色」。影片一開頭Tim哥就拆開包裝，他表示就如同發表會中公開的消息ㄧ樣，此次iPhone 12盒內真的沒有附上有線耳機和充電頭2配件。不過Tim哥指出，先前雖然有小道消息透露，此次蘋果會附編織強化材質的USB Type-c to Lightning 的傳輸線，但事實上，本次手機盒內附上的還是一般線。
開箱影片曝光後，也隨即引來許多網友熱議，「TIM哥太猛了超神速」、「也太強了吧！！竟然已經拿到了」；其中也有人針對藍色實體機評論，「這藍色...是相機問題還是他真的就這個顏色？？跟官網差很多欸」、「這個藍也太沒有質感了吧……」、「還好最後沒選藍色..」。
被女粉絲爆「射後不理」！詹江村不忍了 400字還原真相
國民黨桃園市議員詹江村21日被週刊爆料，帶女粉絲到汽車旅館，硬逼發生性關係，該位女子控訴詹射後不理外，還清楚指出詹江村臀部上有胎記。對此，詹江村上午就到桃園市警局提告「妨害名譽」，並在臉書解釋事情的來龍去脈。
詹江村透露「該名女子最一開始常常熱心用語音留言方式，主動提供館長直播談論內容，當時我跟館長正天天交戰，有一天我錄影後，迷路經過不知道是中和還是永和，印象記得她說她住那裡，因為還沒有吃飯，路過跟她聯繫，順道問問是否有其他情報，及附近是否有小吃店，後來將車停她家隔壁門口吃麵線後，她上車，在車上告知館長又說什麼，但我覺得沒有什麼情報價值，所以逕行離開，後來她傳了訊息，我習慣直接按一個讚！」
「從那之後，她就開始說我射後不理，還在各大電視台的Youtube聊天室爆料，也跟許多直播主爆料，提供的診斷證據是精神科的診斷病患自述，及當晚不知名汽車旅館發票，又聲稱拿到我的貴賓卡」詹江村提到，如今該女子隨便爆料，那我也只能提告了！
美國大選民調關注6搖擺州 拜登微幅領先、川普緊追
美國總統大選（ 11 月 3 日）倒數 2 週，各家民調顯示，民主黨候選人、前副總統拜登領先現任總統川普約 7 至 10 個百分點上下，在關鍵的 6 個搖擺州也全數領先，但 4 年前川普民調也落後對手希拉蕊（ Hillary Cliton ），川普在搖擺州的落後幅度比上屆選舉同期還小，仍有翻盤的可能。
全國民調方面，有 2 家民調拜登和川普的差距都在 10 個百分點以上，美國南加州大學多西費（ USC Dornsife College ）學院民調顯示，拜登支持度 53.5%，川普 41.8%。英國戰略研究公司 Redfield and Wilton strategies 的民調為拜登支持度 51% ，川普為 40%。
首度親自表態！柯文哲：大巨蛋預計明年會完工
台北市長柯文哲昨天針對台北市今年的重大工程與預算進行專案報告。而報告內容中，柯文哲也針對大巨蛋，首度宣布預計將在明年內完工。但柯文哲也坦言，雖然大巨蛋本體完工，但周圍包括光復南路及忠孝東路周圍，都還有工程要進行。（編輯：張嘉哲）