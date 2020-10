廣編／SUZUKI首部HYBRID　正式進化登台

TAIWAN SUZUKI秉持「GO UNIQUE」品牌理念,引領全系列產品邁入嶄新世代,深獲台灣消費者青睞,不但在銷售市場屢創佳績,更成為近年來國內外各大汽車獎項的常勝軍。SUZUKI新世代戰略小車IGNIS,結合掀背車功能與SUV車型的高頂設計,搭配靈活多變的座艙配置,2017年上市即獲得世界年度都會車TOP 3殊榮,更連續兩年獲得台灣車訊風雲獎「最佳進口都會車」的肯定。

眾所期盼的THE NEW IGNIS,以SUZUKI首部SHVS(Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI)智能混合動力車之姿,再次撼動台灣車壇!全新搭載HYBRID輕油電科技、DCBS煞車輔助系統,以及全新1.2L DUALJET輕量化引擎,帶給台灣消費者全面進化的駕馭體驗。

洗鍊設計 動感個性





THE NEW IGNIS以經典時尚的設計語彙,將掀背曲線與SUV車型完美結合,採用全新四孔進氣鍍鉻水箱罩與前、後保桿設計,搭配霧黑防刮輪拱與亮黑五輻梯型鋁圈,賦予都會風格的IGNIS更強烈的運動性格。不只外型出眾,THE NEW IGNIS採用免鑰匙車門啟閉系統,只需按下按鍵就能開、關鎖,駕馭日常,輕鬆非比尋常。





環艙美學 自在氛圍





座艙採雅致的黑白雙色為基底,搭配以水平線條延伸出的車室空間,創造遼闊舒適的視覺感受。THE NEW IGNIS的中央控制區與車門把手更對應不同車色的配色設計,提供藍、銀雙色內裝,賦予車主個性化的車室氛圍。此外,後座椅採取6/4分離式設計,可依使用需求創造最大501L彈性收納容量,想帶單車或衝浪板出遊也不是問題,行李廂蓋板下更有106L隱藏空間,輕鬆裝載生活中的多樣樂趣。





駕馭未來 輕而易舉





THE NEW IGNIS率先導入 HYBRID 輕油電科技,結合ISG(Integrated Starter Generator)整合式啟動馬達發電機與鋰離子電池組的SHVS(Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI)智能混合動力車,經減速時回充電能,自動重啟時不僅可降低振動噪音,更可提供充沛的動力輔助,創造更加輕快的節能駕馭體驗。





主動守護 安心隨行





同時,SUZUKI Safety Support更以創新安全科技,主動守護車內外的每一個人。THE NEW IGNIS搭載DCBS煞車輔助系統,在每趟旅程中,即時偵測前方車輛與行人,可更精準偵測距離,預先示警提醒駕駛人,且在必要情況下介入主動煞車,避免碰撞意外發生,賦予人車更周全的守護。





雙效動能 油稅均省





混合動力與安全進化之外,THE NEW IGNIS更採用全新1.2L DUALJET引擎,提升燃油效率的雙噴油嘴系統與輕量化設計,創造平均油耗22.1km/L的優越一級能源效率。此外,1,197cc最小級距排氣量,造就THE NEW IGNIS兼具稅金與燃油的雙效節能表現。





THE NEW IGNIS自2020年10月21日正式在台上市

延續前一代靈巧多變的都會風格,THE NEW IGNIS更在性能、安全,及引擎效能上全面提升,不僅重新詮釋小型車的駕馭樂趣,更帶領SUZUKI車主勇於追求自我,無畏挑戰的精神!歡迎前往SUZUKI全台經銷商展示中心賞車試乘,親身感受體驗THE NEW IGNIS「馭電進化」的操駕樂趣。