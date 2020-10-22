許含光曝酒後瘋狂事蹟　自關廁所全身光溜溜

創作歌手許含光，睽違3年帶著全新音樂作品回歸樂壇

，10月30日將推出第二張創作專輯《從夜晚開始從夜晚結束》，呼應專輯主題特別選在21日夜晚舉辦專輯媒體聽歌會，搶先播放5

首新歌作品、也與大家分享歌曲創作的心境歷程。

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聽歌會上搶先首播新歌《安森Girl》MV

，這首充滿復古英搖的曲風，MV裡，許含光突破過往仙氣飄飄的印象，與女主角在電梯裡有激情互動，甚至許含光還有一幕得背部全裸。談到拍攝前做了哪些準備？他回應:

▲許含光（左）在新歌《安森Girl》MV，與女主角有激情演出。（圖／翻攝YouTube）

許含光平時就喜歡小酌，這次聽歌會還可以大剌剌邊喝邊受訪，酒後做過哪些瘋狂事，