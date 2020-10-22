許含光曝酒後瘋狂事蹟　自關廁所全身光溜溜

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許含光曝酒後瘋狂事蹟　自關廁所全身光溜溜

記者吳雨婕/台北報導

calendar_today2020-10-22 15:20:44

許含光在新歌《安森Girl》MV，與女主角有激情演出。（圖／好多音樂提供）
▲許含光（左）自爆酒後事蹟。（圖／好多音樂提供）
創作歌手許含光，睽違3年帶著全新音樂作品回歸樂壇 ，10月30日將推出第二張創作專輯《從夜晚開始從夜晚結束》，呼應專輯主題特別選在21日夜晚舉辦專輯媒體聽歌會，搶先播放5首新歌作品、也與大家分享歌曲創作的心境歷程。 
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聽歌會上搶先首播新歌《安森Girl》MV，這首充滿復古英搖的曲風，MV裡，許含光突破過往仙氣飄飄的印象，與女主角在電梯裡有激情互動，甚至許含光還有一幕得背部全裸。談到拍攝前做了哪些準備？他回應:「很尷尬！我們沒有講超過10句話，一見面就要拍這場戲，甚至連我要脫衣服都不知道！但感謝女主角很會帶戲，我們一顆鏡頭就ok！」被問到未來是否有更大尺度，許含光打趣回：「身為『玉女歌手』不能太早脫，要等30歲過後！」
▲許含光在新歌《安森Girl》MV，與女主角有激情演出。（圖／翻攝YouTube）
▲許含光（左）在新歌《安森Girl》MV，與女主角有激情演出。（圖／翻攝YouTube）
許含光平時就喜歡小酌，這次聽歌會還可以大剌剌邊喝邊受訪，酒後做過哪些瘋狂事，他笑回：「你們想的出來我都做過！」上回烤肉喝醉還把自己關在廁所裡，甚至完全沒穿衣服，錢包也因為酒後遺失過多達8次，他幽默形容：「去警廣領遺失物還比去上電台多。」

▲許含光在新歌《安森Girl》MV，與女主角有激情演出。（圖／好多音樂提供）
▲許含光將推出新專輯。（圖／好多音樂提供）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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