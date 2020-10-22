北市15例確診停辦跨年晚會 莊人祥：若含境外則要再討論
北市15例確診停辦跨年晚會 莊人祥：若含境外則要再討論
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-22 15:47:00
近來連日新增境外移入個案，本週已累積13例境外移入確診個案，而台北市政府日前也指出，初步規劃若一周內有15例新增個案，將停辦跨年晚會與取消各大型活動舉行，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日稱，若這15個個案也包含境外移入的話，那這部份可能要跟北市溝通，因為境外移入有做到良好檢疫跟隔離，基本上是不會有問題。
針對台北市政府觀光傳播局初步規劃，若每週新增個案超過15例，或中央流行疫情指揮中心下令不得舉辦大型群聚活動，那今年的跨年晚會可能是疫情狀況取消或改由線上轉播，指揮中心發言人莊人祥今日在臨時記者會上也做出回應。莊人祥首先表示，該15例應該是指本土個案，但若觀傳局規劃是一週內本土與境外確診合計為15個的話，那這部分他認為指揮中心可能還要再與北市府進行溝通。
莊人祥指出，因為目前台灣境外個案部分，基本上只要在入境時有做到良好檢疫、待在醫院好好治療隔離，並不會有什麼問題，除非是本土有不明原因發生染疫狀況、出現確診者，那這時候才有需要去做集會管制的動作。
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