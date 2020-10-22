北市15例確診停辦跨年晚會　莊人祥：若含境外則要再討論

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北市15例確診停辦跨年晚會　莊人祥：若含境外則要再討論

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-10-22 15:47:00

▲台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，若未來台北市內出現一例不明感染源的新冠肺炎確診案例，或者一週內出現15例確診個案，跨年晚會以及相關系列活動將停辦。（圖／NOWnews資料照片）
▲連日新增境外移入確診個案，年底是否舉辦跨年晚會引各界關心。（圖／NOWnews資料照片）
近來連日新增境外移入個案，本週已累積13例境外移入確診個案，而台北市政府日前也指出，初步規劃若一周內有15例新增個案，將停辦跨年晚會與取消各大型活動舉行，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日稱，若這15個個案也包含境外移入的話，那這部份可能要跟北市溝通，因為境外移入有做到良好檢疫跟隔離，基本上是不會有問題。
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針對台北市政府觀光傳播局初步規劃，若每週新增個案超過15例，或中央流行疫情指揮中心下令不得舉辦大型群聚活動，那今年的跨年晚會可能是疫情狀況取消或改由線上轉播，指揮中心發言人莊人祥今日在臨時記者會上也做出回應。
莊人祥首先表示，該15例應該是指本土個案，但若觀傳局規劃是一週內本土與境外確診合計為15個的話，那這部分他認為指揮中心可能還要再與北市府進行溝通。

莊人祥指出，因為目前台灣境外個案部分，基本上只要在入境時有做到良好檢疫、待在醫院好好治療隔離，並不會有什麼問題，除非是本土有不明原因發生染疫狀況、出現確診者，那這時候才有需要去做集會管制的動作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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