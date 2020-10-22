沙德爾增強為中颱！大台北、北海岸嚴防豪大雨
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-22 15:47:46
今（2020）年第17號颱風沙德爾在今（22）日稍早已轉為中度颱風，氣象局表示，颱風外圍環流依然提供水氣到台灣，各地都有降雨的機會，其中降雨明顯的地方以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區為主。
氣象局指出，沙德爾今日14時的中心位置在北緯17.2度，東經115.9度，以每小時5公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑120公里，十級風暴風半徑50公里。氣象局說明，今年第17號颱風增強為中度颱風。受到東北風及颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區要慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。天氣風險公司總經理彭啟明表示，基本上以沙德爾的路徑來看，明後天都不會對台灣有直接的影響，未來也不會再持續增強為強颱，反而要注意的是未來到周末東北風的影響，估計溫度會持續下滑，到周六大台北地區恐怕出現18、19度的低溫，到周日才會稍微和緩回溫。