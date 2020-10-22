拜登次子深陷醜聞風暴 謝國樑：支持拜登不代表我認同
拜登次子深陷醜聞風暴 謝國樑：支持拜登不代表我認同
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-22 17:05:50
美國即將在11月初舉行總統大選，近期民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其子杭特（Hunter Biden）被爆出「電郵醜聞」，先前曾稱與杭特是朋友的前國民黨立委謝國樑今（22）日在臉書上指稱，他認識很多外籍友人，但不代表他認同其荒唐事蹟，並再度提醒台灣不應只把籌碼全押在川普身上。
近期民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其子杭特（Hunter Biden）被爆出「電郵醜聞」，前立委謝國樑與杭特的好交情也連帶被放大，對此，謝國樑今日在臉書上表示，他在擔任立委期間，有機會結交一些國外對台灣友善的朋友，但在交這些朋友的時候都是以他們的專業度跟形象為主，當然主要也還是他們對台灣是否願意釋出善意。謝國樑說，他在國際認識的朋友很多，但如果碰到個人行為不檢點的，他們也絕不會認同，也一定會劃清界線。而杭特的事情即是如此，絕不代表他會認同杭特的荒唐事蹟；但是儘管如此，他仍認為拜登作為一個美國總統的候選人還是較能得到他的青睞。
為什麼支持拜登？謝國樑說，他認為主因是他比較認同拜登會用溫和一點的方式來處理國際事務，不會將台灣跟美國拉成一個陣線，前往戰爭的邊緣。而他也自嘲說，假如拜登選輸了台灣媒體一定會把他笑翻，但他仍願意承擔。而他也在文末再度示警，他表示，他從高中、大學、碩士都是在美國念書的，所以他對美國政治與文化有一點了解，針對即將到來的美國總統大選，他認為不論選舉結果如何，「台灣都須跟美國保持良好闗係」。目前選情膠著，台灣更不應只把籌碼全押在川普身上，萬一拜登選上，台美互動不就岌岌可危？這絕非我們所樂見的。