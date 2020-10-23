《天堂M》狂戰士霸氣降臨　饒舌新星高爾宣為信仰而戰

「2020」將近到了尾聲，相信不少人都認同這是個衝擊不斷的一年，不管是全球疫情、政經局勢等各種周遭的變化，分分秒秒下修人們的三觀，各種「無法忽視的存在」，皆正在你我周遭真實上演著，當改變已成常態，唯有與時俱進，才能殺出一條血路。串接跨世代玩家的《天堂M》，3年前上線以來就已嗅出端倪，從遊戲體驗、新職業概念、甚至代言人等規劃，皆採一條龍式的「越戰越勇」，如最新職業請來「饒舌新星」高爾宣OSN，以個人創作理念與心路歷程代言，化身2020最當仁不讓的「狂戰士」。

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▲新職業代言人高爾宣坦言自身的心路歷程與新職業「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。（圖／遊戲橘子提供）

× ▲新職業代言人高爾宣坦言自身的心路歷程與新職業「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。（圖／遊戲橘子提供）

不僅如此，MV選曲也以經典重生為概念，改編了陶喆的經典神曲《黑色柳丁》推出全新主打歌曲《TITAN》，曲風以重低音節拍搭配嘻哈搖滾重新詮釋，如同「狂戰士」現身般的BGM，為信仰而戰的硬派態度。這次MV不僅從曲風、歌詞完全呼應狂戰士，就連視覺也刻劃的有血有肉。一開始映入眼簾的是躺在病床輸血的高爾宣，象徵新職業狂戰士注入火龍之血，即將在岩漿中蛻變。





下一秒，高爾宣睜眼，訴說狂戰士手持戰斧，怒眼傲世般地霸氣登台，MV更中發揮巧思，設計出高爾宣創作之路必須跨過的白色輿論牆，凸顯他的無所畏懼，相信自己的實力， 制霸戰場。





不僅人生如戲，更像是一場遊戲，面對重重挑戰，都得正面迎擊。此次高爾宣擔任新職業代言人，他打趣地說，自己身材、外型不像「狂戰士」粗曠結實，但為信仰而戰的硬派態度，就像是他生命中最想守護的家人一樣；而身為創作型歌手的心路歷程，也與「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。同時這種逆境中求生存、不斷奮鬥的堅定也呼應《天堂M》在2020劇烈挑戰中，仍緊隨玩家腳步不斷成長的經營理念。



▲本次高爾宣擔任新職業代言人，服裝上以酒紅色長衫搭配長版削肩背心，融合出流行穿搭與代言角色「狂戰士」的紅黑視覺美感。（圖／遊戲橘子提供）