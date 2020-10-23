《天堂M》狂戰士霸氣降臨　饒舌新星高爾宣為信仰而戰

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

《天堂M》狂戰士霸氣降臨　饒舌新星高爾宣為信仰而戰

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-10-23 13:00:00｜update2020-10-23 13:28:19

《天堂M》最新職業請來饒舌新星-高爾宣OSN，以個人創作理念與心路歷程代言，化身2020最當仁不讓的「狂戰士」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》最新職業請來饒舌新星-高爾宣OSN，以個人創作理念與心路歷程代言，化身2020最當仁不讓的「狂戰士」。（圖／遊戲橘子提供）

「2020」將近到了尾聲，相信不少人都認同這是個衝擊不斷的一年，不管是全球疫情、政經局勢等各種周遭的變化，分分秒秒下修人們的三觀，各種「無法忽視的存在」，皆正在你我周遭真實上演著，當改變已成常態，唯有與時俱進，才能殺出一條血路。串接跨世代玩家的《天堂M》，3年前上線以來就已嗅出端倪，從遊戲體驗、新職業概念、甚至代言人等規劃，皆採一條龍式的「越戰越勇」，如最新職業請來「饒舌新星」高爾宣OSN，以個人創作理念與心路歷程代言，化身2020最當仁不讓的「狂戰士」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新職業代言人高爾宣坦言自身的心路歷程與新職業「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。（圖／遊戲橘子提供）
▲新職業代言人高爾宣坦言自身的心路歷程與新職業「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。（圖／遊戲橘子提供）
饒舌新星高爾宣OSN，第31屆金曲獎雖然以一票之差、擦身金曲新人王，但他越挫越勇，接下重擔，換上酒紅色長衫搭配長版削肩背心，融合出流行穿搭與代言角色「狂戰士」的紅黑視覺美感。

不僅如此，MV選曲也以經典重生為概念，改編了陶喆的經典神曲《黑色柳丁》推出全新主打歌曲《TITAN》，曲風以重低音節拍搭配嘻哈搖滾重新詮釋，如同「狂戰士」現身般的BGM，為信仰而戰的硬派態度。這次MV不僅從曲風、歌詞完全呼應狂戰士，就連視覺也刻劃的有血有肉。一開始映入眼簾的是躺在病床輸血的高爾宣，象徵新職業狂戰士注入火龍之血，即將在岩漿中蛻變。

下一秒，高爾宣睜眼，訴說狂戰士手持戰斧，怒眼傲世般地霸氣登台，MV更中發揮巧思，設計出高爾宣創作之路必須跨過的白色輿論牆，凸顯他的無所畏懼，相信自己的實力， 制霸戰場。

不僅人生如戲，更像是一場遊戲，面對重重挑戰，都得正面迎擊。此次高爾宣擔任新職業代言人，他打趣地說，自己身材、外型不像「狂戰士」粗曠結實，但為信仰而戰的硬派態度，就像是他生命中最想守護的家人一樣；而身為創作型歌手的心路歷程，也與「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。同時這種逆境中求生存、不斷奮鬥的堅定也呼應《天堂M》在2020劇烈挑戰中，仍緊隨玩家腳步不斷成長的經營理念。

▲本次高爾宣擔任新職業代言人，服裝上以酒紅色長衫搭配長版削肩背心，融合出流行穿搭與代言角色「狂戰士」的紅黑視覺美感。（圖／遊戲橘子提供）
▲本次高爾宣擔任新職業代言人，服裝上以酒紅色長衫搭配長版削肩背心，融合出流行穿搭與代言角色「狂戰士」的紅黑視覺美感。（圖／遊戲橘子提供）
2017年上線的《天堂M》，將跨世代玩家集結，再次打造出多人線上遊戲中的各種精彩，將過去的經典以及創新再度帶回玩家們的視野之中，而經營團隊不只在遊戲介面、體驗上下足功夫，新職業的概念、代言人也是推陳出新，與時下接軌，除了這次「狂戰士」找來高爾宣重磅推出歌曲、MV，《天堂M》今(2020)年「神聖劍士」職業也有「鄉民老婆」之稱的創作型歌手吳卓源加持，共同豐富遊戲底蘊，讓職業角色、技能與現實元素相互結合，同時衍伸出更多品牌價值，打破玩家與粉絲之間的界線，互樂共存。而遊戲橘子的創意巧思，見證了經營團隊時時突破各種框架、傳統，並以玩家為主，接出各種不同領域、文化背景的台灣地氣。
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀