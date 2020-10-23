房市／空軍一村翻轉三重這些路段 房市交易翻倍增
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-23 18:00:00
位於在新北市三重區的歷史建築空軍眷村，是目前台灣唯一全村保留的眷村，於107年11月10號開園至今兩年的時間，已漸漸改變三重正義南路週邊以往給人複雜的生活圈，取而代之的則是文青精緻餐廳或是文藝工作室，同時也帶動周邊房市，根據內政部不動產實價登錄資料，週邊路段107年交易約68件，而空軍一村開放後至今年六月交易件數成長為136件，房市逐漸熱絡。
空軍一村週邊以往道路狹窄，且多複雜行業聚集於此，因此人潮以及商圈並不發達，信義房屋台北橋專案經理陳昱丞表示，107年空軍一村尚未成為文青觀光區之前，鮮少商業活動，且住宅交易量偏低，但空軍一村開放觀光後，許多年輕人走進這個三重較古老的區域，為商圈注入活力，人潮帶來錢潮，週邊原本的舊式早餐店多改為文青早午餐，快餐店改為文青美食，反轉整個商圈樣貌。陳昱丞表示，空軍一村週邊路段為正義南路、文化南路以及光興路，這邊總價700~1000萬的中古公寓多吸引在台北工作的首購族，主要因為一橋之隔就是台北市，價格有明顯的差距，且通勤上班方便，加上這兩年空軍一村園區氛圍改變周邊環境下，讓更多年輕人願意在此購屋，使新成屋大樓單價也高達50~55萬。交通機能部分，此區有捷運台北橋站，重新路沿線公車路線密集，可通往大台北各區，開車可連接台64線及新北環快，聯外橋樑更是四通八達，過台北橋到大同區、重陽橋到士林區、忠孝橋到台北車站、中興橋至萬華區，經重新橋、中山橋可到新莊，新北大橋、重翠大橋可接板橋等。