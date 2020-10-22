陳同佳案陷僵局 邱垂正批港府「裝睡的人實在是叫不醒」
陳同佳案陷僵局 邱垂正批港府「裝睡的人實在是叫不醒」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-22 21:39:56
明（23）天是殺人嫌犯陳同佳在香港犯「洗黑錢罪」出獄一周年的日子，在台灣犯下港女命案的受害者潘曉穎母親曾預告，若陳同佳遲遲未到台灣投案，她將發起連署活動。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（22）天批評港府「裝睡的人實在是叫不醒」，要求港方負起該案應有的責任，盡速與我方政府商量解決之道。
對於陳同佳案，我方要求執行「司法互助」，但被香港保安局以「無理取鬧、製造障礙」回應，還傳出我方有意利用和港府交涉的機會「交換條件」，但遭邱垂正嚴正否認。他強調，我方還給被害者及其家屬公道的決心跟立場很明確，絕無使用其他議題來交涉或交換的考量。邱垂正表示，士林地檢署已經聲明，收到陳同佳透過其在台委任律師的遞狀，同時也呼籲該案基於事實調查所需，港府應務實回應早先我們已提出的三次司法互助請求，協助早日將犯嫌繩之以法。但該案涉及台港雙方的管轄權及公權力，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境的問題。
邱垂正說，港方近日情緒性的發言，突顯港方對該案一貫消極、推諉、急欲卸責的態度，一年多來，港府毫無作為，讓犯嫌逍遙法外，「被害人情何以堪？公理正義又何在呢？港府的責任感在哪裡呢？」直指港府「裝睡的人實在是叫不醒」。新聞來源為Newtalk 新頭殼