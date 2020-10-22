本土境外共15例確診就取消跨年？北市府：將討論是否調整
本土境外共15例確診就取消跨年？北市府：將討論是否調整
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-22 21:26:16｜update2020-10-22 21:29:10
國內本週已累積13例新冠肺炎境外移入確診病例，台北市政府日前指出，若單週內有15例新增個案，將停辦跨年晚會或改由線上轉播，不過認定個案非單指「本土個案」引發中央流行疫情指揮中心對標準的疑義，對此北市府觀傳局稍早回應，將提府級防疫小組會議討論是否調整。
國內近來持續新增新冠肺炎境外移入確診病例，台北市政府也未因應疫情發展，自6月起開始討論研議，9月定出分階段防疫措施準則，並隨疫情發展進行滾動式調整，而即將在年底登場的跨年晚會是否如期舉辦也備受矚目。台北市政府觀傳局表示，年底的跨年活動也將依分階段防疫措施準則進行備案初步規劃，目前現階段草案為倘北市再度出現1例不明感染源本土個案，則進入第一階段，朝向前期實體活動取消、跨年晚會改為線上轉播；進入第一階段後，如每週新增個案超過15例，或中央流行疫情指揮中心禁止舉辦大型群聚活動，則跨年晚會視疫情狀況採線上轉播或取消辦理。而針對今日指揮中心對北市跨年活動分階段認定標準的疑義，北市觀傳局則回應稱將於27日提府級防疫小組會議中討論是否調整。