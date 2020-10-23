謝長廷洗臉阿扁：被帶風向　扁才說不會關T台

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謝長廷說，他2005年當行政院長前後不到一年，每星期都有見阿扁總統並報告業務。新聞局要處置TVBS，當然有向他報告，他也有向總統報告，記憶中扁知道也表示該做的就去做。
謝長廷說，依照常理，經常見面不可能不報告，他如果反對也不可能持續進行，當時的輿論帶風向跟現在一樣，多是呼籲扁不要替行政院背黑鍋，做了歷史罪人云云，事後扁公開表示絕對不會關電視台，輿論導向扁堅守原則，力擋行政院關電視台，最後都由行政院和新聞局長姚文智做壞人。本來為總統擋子彈也是屬下的責任，沒有什麼好抱怨。但事隔多年，還在重複的講，至少對姚文智等很不公平。
謝長廷說，當時新聞局要處分的原因有幾個層次：
1、T台創立時的原始股東有兩家，形式上符合法令規定，但兩家實質是同一家公司出資，依香港TVB的財報揭示，屬於同一家，究竟是以實質為準？還是以形式為準？當時新聞局和法律顧問建議採實質認定。我同意也支持。
2、有人檢舉該公司資本是中資，這點很難查出實據。
3、至於TVBS是不是公正的媒體？是另一層次的問題，對於當時的我來說，那不是媒體而是政黨文宣，該台提供給爆料天王抹黑我涉高捷有貪污弊案，不過我被指涉貪污大大小小16件，沒有一件起訴（不是起訴而無罪），而且大部分都在馬政府時代確定，可以所謂弊案都是假案，所謂新聞不是報導而是製造。
4、T台持續攻擊我，造謠說我開黃腔，最後告上法院，判決賠償我30萬元，也是在馬政府時代。
5、2006年底該台在我選台北市長最後一星期提供給陳、林兩位先生爆料，指控我在1998年高雄巿長選舉時，提供吳敦義緋聞錄音帶給陳先生云云，造成我落選，後來我追訴刑責，接受測謊，結果兩人都判罪坐牢，並賠償共230萬元。
所以很難說這個電台當時的新聞台是公正媒體，甚至是不是媒體（新聞台）都有爭議餘地。
新聞來源為Newtalk 新頭殼