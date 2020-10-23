麥當勞再推振興優惠　最低五折起　重點整理看這邊！

台灣麥當勞今(23)日宣布28日起將再次推出「振興優惠」；即日起，免消費就能在全台麥當勞餐廳拿到紙本優惠券，而數位版優惠券也同步上線，可重複使用、沒有次數限制；一份優惠券共可讓消費者省2833元，堪稱史上之最。

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這次的麥當勞優惠券使用期間為10月28日至12月1日，《NOWnews今日新聞》記者也第一時間取得紙本優惠券，研究整理這次優惠券裡的亮點，提供消費者參考。

當中，消費者最有感的「買一送一」優惠，等於現打五折，此次除了大薯、薯餅外，還新增超人氣4塊麥克鷄塊和蜂蜜紅茶、特選那堤等；以麥克鷄塊為例，相當於只花49元，就可以吃到8塊鷄塊，超級划算！原價75元的特選那堤更有感，等於一杯只要38元！



▲台灣麥當勞2020振興優惠再一波，最高可省下2833元，像是「雙人共享」只要199或299元，最多可省下一百元。（圖／業者提供）

而全新推出的「超爽大餐」部分，100元就有四件組套餐選擇，「雙人共享」則是推199元、299元雙人套餐，兩份人氣漢堡，搭配兩杯飲料、大薯還有6塊麥克鷄塊，最多可省下100元！「買分享盒送鷄塊」更過癮，只要出示優惠券就不囉嗦，直接送4塊麥克鷄塊，消費者若再搭配分享盒原有的飲料買一送一，吃得更划算更滿足！





優惠券從早到晚都適用，早餐喜歡配咖啡的消費者，千萬別錯過；不僅有任何套餐免費升級特選黑咖啡的選擇，也有指定早餐加價20元即享中杯特選卡布奇諾、加30元即享中杯特選那堤的優惠；就算不配咖啡，也可以指定早餐加1元，享33元冷熱飲，早餐時段省很大！





麥當勞優惠券除紙本，也有數位版本放在網頁上；建議可多使用數位版，購買餐點的時候直接點開網頁出示，就可以享受優惠。未來這一個多月，可別傻傻用原價吃麥當勞！