高市查獲違法販售醫用口罩　衛生局籲民眾至合法通路購買

高雄市政府衛生局針對市場、黃昏市場、假日攤集場、夜市、文具店、五金行及雜貨店等「口罩販賣高風險場域」展開稽查，18日至21日再次稽查夜市72處，20日發現湖內區「湖內夜市」違規販售醫用口罩，依法裁處。

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衛生局呼籲，夜市販售醫用口罩是不合法，請民眾選購醫用口罩時，一定要到領有合法販賣藥商許可執照藥局、醫療器材行、便利超商、各大賣場及藥粧店等通路購買，除實名制口罩為散裝外，其餘醫用口罩都要有完整包裝、標示及許可證字號，切勿購買來路不明、路邊攤的醫用口罩。

▲高雄市政府衛生局稽查發現湖內區「湖內夜市」違規販售醫用口罩，依法裁處。（圖／高市衛生局提供）

高市衛生局補充，在12月24日以前，不論有無雙鋼印、有無衛生局驗章，只要符合以上規定都是合格的醫用口罩；目前實名制通路銷售的口罩，有 3 種雙鋼印標示樣式，均符合規定，各廠牌的雙鋼印標示位置，可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢。另高雄市各區衛生所均已設立「口罩反映站」，快速反應（30分鐘內）民眾問題。