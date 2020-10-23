超高齡社會人才短缺！近4成企業曾回聘退休員工

官方預估在2025年，台灣將邁入「超高齡社會」，根據主計總處調查，受僱員工平均年齡也創新高，已達40.2歲，近7年增加了1.2歲，加上人口負成長時代來臨，「勞動力短缺」恐成國安問題。人力銀行今（23）日公布「銀髮勞工職場危機與退休規劃調查」顯示，45歲以上的熟齡勞工近四分之一二度就業，還有37.1%的企業曾回聘退休員工。

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根據人力銀行調查顯示，在45歲以上的「熟齡會員」當中，有24.6%選擇二度就業的勞工。其中更有高達64.8%透露，重返職場後的薪資水準比之前低，重返職場的原因，主要是覺得「退休金準備不夠」（62.3%）、「想分擔家計、貸款、負債」（56.3%）、「覺得離開職場後生活無趣」（39.1%），以及「仍有子女要扶養」（33.5%）、「仍有長輩要扶養」（31%）、「子女的工作、收入不穩定」（24.6%）。

yes123求職網發言人楊宗斌楊宗斌建議，解決台灣熟齡就業、人力缺口問題，政府可透過「獎勵僱用」方式，假如企業聘用一定比例的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠，另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣給予相關受訓津貼。





但也有38.7%的企業透露，今年確實存在新人取代老人的情況，不過回顧過去，仍有37.1%公司透露，針對已退休的員工，曾經有重新回聘過的經驗。但是比起退休前，回任人員的平均薪資有49.4%減少。





在尚未退休的熟齡勞工當中，目前有正職工作的，仍佔了72.3%，其中卻有高達80.3%評估，自己無法在現在的公司任職到退休，高達89.6%的人透露，自認目前有職場恐慌症，主因依序來自「年紀越來越大」（40.2%）、「覺得轉行困難」（37.8%）、「領的薪水太低」（34.2%）等。





楊宗斌建議企業，要將中高齡勞工視為公司的「無價資產」，還有將他們累積的工作經驗，視為「無形資產」，資方應該打造更為友善的職場環境，兼顧工時與資歷，提供對等合理的薪資報酬，不能僅比較員工的生產力高低。另一方面不吝於升遷激勵，藉由顧問職、資深經理人頭銜，讓他們持續提供經營建言，分享管理經驗，也是很好的方式。

針對中高齡勞工們，楊宗斌則說，如果認為自己仍然有能力、有意願工作，對於職場新事物，應該抱持著積極開放的學習態度。除了與本職或第二專長有關的職業訓練，其他像是主動接觸網路世界，甚至培養社群經營、數位行銷能力，與年輕一輩的上司、同事才會溝通無礙，即使跨世代，企業內部的團隊合作機制，依舊能正常運作。