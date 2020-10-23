善盡企業社會責任　中鋼積極推動重大環保改善工程

中鋼公司積極推動重大環保改善工程，將持續在產業發展和環保建設上，取得最佳的平衡點，也為在地的環境保護貢獻心力，善盡企業社會責任。

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中鋼公司自66年建廠起至108年底，累計各類環保設施投資金額達709.6億元，81年至108年期間，中鋼的減排成效更是顯著，粒狀物減量91.25%、硫氧化物減量75.9%、氮氧化物減量58.31%、揮發性有機物減量77.45%，中鋼粒狀物排放於108年約為0.24kg/公噸─鋼胚，低於德國Thyssenkrupp鋼廠(0.302kg/公噸─鋼胚)及ArcelorMittal鋼廠(0.61kg/公噸─鋼胚)等世界一流鋼鐵企業。

中鋼公司為精進「環境管理」與「清潔生產」之目標，近年來中鋼加大力度進行各項環保改善工程，例如107年啟動燒結礦自動化封閉式建築工程，並於108年12月完工，提升粒狀污染物防制效率達98%，每年可減少粒狀物排放14.7公噸，並投資70.178億元預算進行「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，於108年7月1日施工，預計於110年12月完工，整體煤礦封閉式建築工程預計於112年12月31日完成。





中鋼公司基於「沒有最好，只有更好」的理念，在與國外專家積極努力的研究評估下，中鋼克服諸多困難及挑戰，今(109)年4月啟動新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，在有限的土地上，同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，預計113年2月完成設備運轉，整體新一、二階煉焦爐及乾式淬火設備工程預計於114年2月完成，此一工程對中鋼施工團隊是一大挑戰，不僅要克服場地不足之困難，亦需配合生產營運，以提供優質鋼材，給廣大下游用鋼業者，推動國內經濟成長。





中鋼積極推動重大環保工程的同時，109年至112年投資115.5億元陸續推動熱軋工場加熱爐設備更新、轉爐工場集塵設備更新、燒結工場增設脫硫設備等空污改善計畫，至112年預計可再減量粒狀物136.9公噸/年、硫氧化物803.6公噸/年及氮氧化物11.5公噸/年。



