「雄影二十」超精彩　愛河畔看電影逛市集聽音樂

今年高雄電影節迎接二十歲生日，「雄影二十」目前累積票房數字已超越前兩屆總票房。不但票房亮眼，一系列活動也是超級精彩﹔本周五至周日連續三天，在高雄電影館戶外廣場及愛河畔推出「塩埕大舞台」，可以在戶外欣賞電影《回到未來》、還能逛「小時光市集」、欣賞充滿電影感的音樂演出。

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▲高雄電影節於愛河畔與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作舉辦「塩埕大舞台 小時光市集」。（圖／高市電影館提供）

× ▲高雄電影節於愛河畔與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作舉辦「塩埕大舞台 小時光市集」。（圖／高市電影館提供）

除了「塩埕大舞台 小時光市集」外，今年影展呼應年度主題「時光幻遊」，將自周五起連續三晚播放經典作品《回到未來》三部曲；周六登場的「國際短片競賽頒獎典禮」則由金鐘得主姚淳耀及孫可芳攜手搭檔，鍾瑶、鄭文堂、陸弈靜等影星均將共襄盛舉。

▲高雄電影節於愛河畔與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作舉辦「塩埕大舞台 小時光市集」。（圖／高市電影館提供）