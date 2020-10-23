「雄影二十」超精彩　愛河畔看電影逛市集聽音樂

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「雄影二十」超精彩　愛河畔看電影逛市集聽音樂

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-10-23 15:50:00

▲ 高雄電影館戶外廣場及愛河畔推出「塩埕大舞台」，可以在戶外欣賞電影、還能逛「小時光市集」、欣賞充滿電影感的音樂演出。（圖／高市電影館提供）
▲ 高雄電影館戶外廣場及愛河畔推出「塩埕大舞台」，可以在戶外欣賞電影、還能逛「小時光市集」、欣賞充滿電影感的音樂演出。（圖／高市電影館提供）

今年高雄電影節迎接二十歲生日，「雄影二十」目前累積票房數字已超越前兩屆總票房。不但票房亮眼，一系列活動也是超級精彩本周五至周日連續三天，在高雄電影館戶外廣場及愛河畔推出「塩埕大舞台」，可以在戶外欣賞電影《回到未來》、還能逛「小時光市集」、欣賞充滿電影感的音樂演出。

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▲高雄電影節於愛河畔與「LA
▲高雄電影節於愛河畔與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作舉辦「塩埕大舞台 小時光市集」。（圖／高市電影館提供）
高雄電影節於愛河畔與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作的「塩埕大舞台 小時光市集」集結超過百家的各地人氣餐點、文創商品和電影小物，民眾即日起至25日可在電影館觀賞完電影後，悠然散步於愛河河畔，一面穿梭於市集中，體驗專屬港都的慢活步調。

除了「塩埕大舞台 小時光市集」外，今年影展呼應年度主題「時光幻遊」，將自周五起連續三晚播放經典作品《回到未來》三部曲；周六登場的「國際短片競賽頒獎典禮」則由金鐘得主姚淳耀及孫可芳攜手搭檔，鍾瑶、鄭文堂、陸弈靜等影星均將共襄盛舉。

▲高雄電影節於愛河畔與「LA
▲高雄電影節於愛河畔與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作舉辦「塩埕大舞台 小時光市集」。（圖／高市電影館提供）
周日的「Back to the future音樂會」將於下午4點半起，由知名DJ &部落客林貓王和高雄在地人氣樂團淺堤接力登場，以「回到未來、穿越過去」為主題，藉由跨領域巧妙結合，獻給高雄滿滿電影感的音樂演出，除將表演專輯中的精彩歌曲外，也因應主題將表演多首經典電影歌曲，精彩內容只限高雄電影節才有。
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