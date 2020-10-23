廣編／一天開三店　燦坤Awesome攜全新門市強勢來襲

一天開三店就是不一樣！繼Awesome南崁店後，燦坤推出Awesome新莊店、台中旗艦店，以及燦坤LifeStyle竹東店，三店將於10月23日登場，準備在濕涼的秋天帶給消費者更暖心的消費體驗。為了回饋消費者，10月23日至10月25日，超值開幕禮來就送，LifeStyle竹東店每日前30位會員送超實用防狼保溫瓶。新莊店、台中旗艦店，祭出限量小米行動電源加1元多一件的優惠，開幕當天iPhone 12 pro、iPhone 12同步開賣，信用卡購買搭配JustCare12期零利率，開賣首日，門市購買前三名贈價值千元ADDON 攜便式藍牙智能音箱，消費滿萬再送400元配件金！另外，因應燦坤線上購物雙11活動提前開跑，Switch動森版主機加指定遊戲片原價12,160元，會員價11,111元再送保護貼（限時限量50組，每人限購一組）。

我是廣告 請繼續往下閱讀

燦坤Awesome強勢展店，Awesome台中旗艦店與Awesome新莊店同日開幕，首創3A消費體驗：Anytime、Anyone、Awesome，要讓所有消費者隨時滿足生活中的各種需求！開幕慶更推出超值限量回饋，10月23日至10月25日，小米行動電源3無線版(白色)加一元多一件（限量100名），台中旗艦店Apple指定商品滿萬折千、SAMSUNG 443公升 1級雙循環雙門冰箱原價27,900元，會員價22,900元、Surface Book2 筆記型電腦原價67,888元，福利品限量特惠23,999元，新莊店Yeelight充電感應夜燈加五元多一件（17:30開賣，限量50名)、HITACHI 483公升白金觸媒ECO五門超變頻冰箱原價55,900元，會員價49,900元、LG PuriCare WIFI變頻除濕機原價20,400元，會員價17,900元，Surface Pro7全系列商品享滿萬折千優惠，再送市值4,490元鍵盤，購買電競筆電指定機型，優惠價再享30期／24期零利率，會員專屬千萬不能錯過！

除了燦坤Awesome，燦坤再度打造十代店-燦坤Lifestyle竹東店，主打四「心」級服務：用心的經營、安心的購物環境、貼心的服務、放心把需求交給燦坤，讓每位來到燦坤的消費者，都能擁有放鬆愉悅的心情，打造屬於自己家的生活風格。竹東店開幕活動期間， TELEFUNKEN第二代氣旋式直立吸塵器原價1,580元，會員價599元(限量10台，展示福利機)、KRIA可利亞不鏽鋼電水壺2.2L原價900元，會員價399元（限量15台）、LG16坪空氣清淨機原價12,990元，會員價4,990元(展示福利機)、Dyson三合一涼暖空氣清淨機原價21,900元，會員價11,999元(展示福利機)，優惠限時限量，買到賺到！

三店開幕慶，消費刷燦坤生活聯名卡最高回饋3.5%、樂天信用卡單筆回饋5%，消費滿5,000元還有機會抽抽森友會主機+健身環+舞力全開2020（限量1名）、JVC 50型4K HDR護眼液晶顯示器(限量1台)、松井2L 輕食主義減脂氣炸鍋(限2台)以及各式豪華家電，一定要把握機會！活動詳情請洽指定門市。