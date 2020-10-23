台版兼六園為起點！國內最大本土自由車賽事在彰化展開

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第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽， 由96自転車、頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦，將於 11月15日在彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。2019年首辦造成廣大迴響，共吸引2500名車友參加，在地方政府與企業攜手合作下，也被譽為是國內最大的本土自由車賽事。
本屆維持傳統特色，挑戰組賽道將騎進東南亞首座國際級試車場ARTC，今年競賽組封省道辦自由車賽，在台一線奔馳，是全台最經典的城巿繞圈賽，以日本【日本盃】的主辦城巿櫪木縣為目標，要將彰化讚打造出國際級賽事氛圍，讓全台民眾知道，彰化除了有田中馬拉松賽事，還有一個永靖自由車賽。
作為這次起迄點的成美文化園，首次成為賽事地點，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為是「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪。活動當天館內所有消費皆適用【永靖好食券】，館內還有打卡分享即贈限量艾草足浴包；庭園內廣植季節性特色植栽各種林木，11月正好是象徵愛情的百日紅盛開，花開時萬紫千紅美不勝收，精緻庭園彷彿一秒來到日本，藉由彰化讚賽事，要讓全台車友將園內的美一覽無遺盡收眼底。
今年主辦單位特別提供參賽車友「永靖好食券」，讓車友免費大口吃永靖老街巷弄裡的北斗肉圓、五十年青草茶店、還有必吃的永安宮廟口菜包等在地隱藏版美食，要讓來自全台參賽車友，都能盡情享用彰化永靖最在地的古早味好食。