台版兼六園為起點！國內最大本土自由車賽事在彰化展開

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台版兼六園為起點！國內最大本土自由車賽事在彰化展開

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-23 18:02:45

▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽，將於 11月15日在彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。（圖／主辦單位提供）
▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽，將於 11月15日在彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。（圖／主辦單位提供）
彰化縣永靖鄉近年積極推動運動與觀光休閒產業結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，11月15日「96自転車系列賽—彰化讚！」全鄉熱忱邀請全台朋友一起騎進永靖，讓車手藉由參與賽事的機會，攜家帶眷來到彰化永靖享受在地的【好食、好美、好熱情】；今年預估有2000名車友共襄盛舉，加上陪同親友及觀賽民眾，預計會吸引超過3000人齊聚永靖。
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▲第二屆「96
▲第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽，將於 11月15日在彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。（圖／主辦單位提供）
第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」自由車賽， 由96自転車、頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦，將於 11月15日在彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。2019年首辦造成廣大迴響，共吸引2500名車友參加，在地方政府與企業攜手合作下，也被譽為是國內最大的本土自由車賽事。
本屆維持傳統特色，挑戰組賽道將騎進東南亞首座國際級試車場ARTC，今年競賽組封省道辦自由車賽，在台一線奔馳，是全台最經典的城巿繞圈賽，以日本【日本盃】的主辦城巿櫪木縣為目標，要將彰化讚打造出國際級賽事氛圍，讓全台民眾知道，彰化除了有田中馬拉松賽事，還有一個永靖自由車賽。

▲作為這次起迄點的成美文化園，首次成為賽事地點，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為是「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪。（圖／主辦單位提供）
▲作為這次起迄點的成美文化園，首次成為賽事地點，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為是「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪。（圖／主辦單位提供）
作為這次起迄點的成美文化園，首次成為賽事地點，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為是「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪。活動當天館內所有消費皆適用【永靖好食券】，館內還有打卡分享即贈限量艾草足浴包；庭園內廣植季節性特色植栽各種林木，11月正好是象徵愛情的百日紅盛開，花開時萬紫千紅美不勝收，精緻庭園彷彿一秒來到日本，藉由彰化讚賽事，要讓全台車友將園內的美一覽無遺盡收眼底。

今年主辦單位特別提供參賽車友「永靖好食券」，讓車友免費大口吃永靖老街巷弄裡的北斗肉圓、五十年青草茶店、還有必吃的永安宮廟口菜包等在地隱藏版美食，要讓來自全台參賽車友，都能盡情享用彰化永靖最在地的古早味好食。
▲今年主辦單位特別提供參賽車友「永靖好食券」，讓車友免費大口吃永靖老街巷弄美食。（圖／主辦單位提供）
▲今年主辦單位特別提供參賽車友「永靖好食券」，讓車友免費大口吃永靖老街巷弄美食。（圖／主辦單位提供）
 
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