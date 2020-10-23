大手牽小手！愛心1+1　OB嚴選謝欣穎等名人熱心響應

全台灣每年約有2300名兒少因為家人疾病、入獄、不當虐待等因素，讓本該無憂的孩童少年失去原生家庭的依靠，需要專業機構的寄養安置，為幫助這些孩子重新擁有溫暖，女裝電商龍頭「OB嚴選」第八年的年度公益計畫攜手家扶基金會，以「全家人攜手讓愛加量」為概念推出公益T-shirt，獲得包括個性影后-謝欣穎、小蠻、宜霈(大牙)、臧芮軒名等數十位名人熱心響應串連。

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「OB」７年來長期關懷社會公益、善盡企業社會責任，從婦幼、老人福利、流浪動物、偏鄉教育、兒少救助等公益議題都不吝投入關心，歷年來投入公益總金額已逾兩千萬，今年對於兒少關懷投入更多資源，不僅捐助輔仁大學文學院志工團隊新車，讓志工們更加安全地深入偏鄉角落，不間斷地為孩子們提供教育服務。

▲OB嚴選捐助輔仁大學文學院志工團隊新車。(圖/業者提供)

年度的公益計畫更選擇與家扶基金會合作，致力為兒童救助計畫努力，讓愛向下扎根。此次公益T由OB嚴選吉祥物橘醬插畫家阿步以「全家人攜手讓愛加量」為創作靈感，手繪風格帶著溫馨家庭氛圍，延續家扶基金會讓愛傳遞的理念，盼用衣服疊出家的幸福感，讓愛更有力量。





家扶基金會透過認養制度，以寄養安置服務為弱勢兒少提供計畫性的替代性照顧，協助12歲以上兒少提供家外安置生活協助；此次OB嚴選和家扶基金會合作的推出「大手牽小手 愛心1+1」公益計畫，希望透過認購公益設計T-shirt，串聯每個人的一份心力提供兒少完善的日常照護，幫助他們找尋幸福家庭。





OB嚴選向來提供物美價美的時尚流行服飾立足台灣電商界，是許多民眾熱愛的品牌，2020年推出的年度公益計畫，同樣以好穿搭的流行設計上衣為主，用「全家人攜手讓愛加量」為創作靈感，手繪設計出有著溫馨家庭氛圍，用「All Because Of You」為標語，延續家扶基金會讓愛傳遞的理念，盼用衣服疊出家的幸福感，讓愛更有力量。凡認購一件公益T-shirt，OB嚴選加碼捐出多一件的金額，收益不扣成本捐贈雙倍金額資助此寄養計畫。



▲上左起為謝欣穎、蘿莉塔(李晨菲)、陳瑀希；下左起為小蠻、宜霈(大牙)、徐韜、聖元。(圖翻攝至網路) ▲姊妹淘作家為小日刀口、艾姬、柳喪彪、亞美將。(圖翻攝至網路)

此次的公益活動在不同領域掀起關注，包括謝欣穎、小蠻、宜霈(大牙)、臧芮軒、蘿莉塔(李晨菲)、張哲偉、吳珝陽、張雁名、陳瑀希、徐韜等數十位藝人、模特兒、網路作家柳喪彪、亞美將、小日刀口、艾姬等都熱心響應，也希望能藉此鼓舞民眾一起加入，期盼在動盪不安的2020年，為社會帶來更多愛與溫暖，實踐善的循環。





即日起至11月2日，只要認購1件公益T-shirt， OB嚴選就為你再多捐贈一件，全數收益將不扣除成本，為消費者捐出雙倍金額資助寄養安置服務計畫，同時特別加碼，購買公益T-shirt還享有多重滿額贈，買衣服也能輕鬆做公益；每個人的小小幫助，對需要關心的弱勢族群來說，就是一份大大的協助，邀請所有人一同響應、讓愛延續。