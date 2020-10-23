攻海外！台酒水果啤酒在美銷售翻倍 泡麵年底新加坡上市
攻海外！台酒水果啤酒在美銷售翻倍 泡麵年底新加坡上市
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-23 22:22:34
面對台灣菸酒消費市場飽和與競爭，企業國際化一直是台灣菸酒公司的經營方向，近年來更積極開拓新南向市場及其他歐美市場，董事長丁彥哲今（23）日表示， 雖然全球新冠肺炎疫情嚴重影響海外菸酒零售市場，但台酒公司仍積極因應，在歐美市場及東協國家更是逆勢成長，像是2020年積極導入水果啤酒等新品項進入美國市場，在疫情期間仍較去年同期成長1倍。此外，在生技食品方面，有3款含肉泡麵已獲新加坡進口許可，預計年底在新加坡上市。
丁彥哲說，台酒公司以具備台灣水果特色的水果啤酒帶動台灣啤酒外銷市場，並已成功打入海外國家如美日俄、帛琉、英國、瑞典等國家，尤其2020年積極導入水果啤酒等新品項進入美國市場，在疫情期間仍較去年同期成長1倍。此外，台酒公司以深具台灣風土且獲獎無數的南投酒廠OMAR威士忌為主力開拓海外市場，自2016年首度外銷歐洲，並陸續拓展至東協地區、日韓、美國、俄羅斯、澳洲及中國大陸等地，其中在歐洲市場以具台灣特色的「YUSHAN」品牌拓銷威士忌，今（2020）年惟歐盟處嚴重疫情，YUSHAN威士忌仍能持續穩定銷售，殊屬不易。
除了酒類之外，台酒的酒香泡麵娜花雕雞、麻油雞等，不僅在台灣泡麵市場名列前茅，更受海外華人消費者青睞，近幾年穩定成長，而在疫情期間更帶動泡麵市場成長，其中以港澳市場更是亮眼。
不僅如此，為克服諸多國家含肉泡麵進口規定，台酒今年以酒香拌麵、三杯雞等無肉泡麵首度銷往加拿大、美國及日本等地，另外新加坡市場經過多年努力申請，今年終於通過SFA（新加坡食品署）3款含肉泡麵的進口許可，台酒公司為掌握當地商機，旋即徵設經銷商並著手辦理進口相關准證，預訂年底可正式於新加坡上市。
丁彥哲說，為因應新南向市場商機，台酒公司近年除持續推廣台灣啤酒、威士忌、泡麵等熱銷產品外，也已持續於新南向國家市場布局，2020年所增設的東南亞菸品及泡麵、啤酒等經銷商，除能帶動外銷市場成長，亦將逐步把台灣菸酒公司的優質形象發光發熱。
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