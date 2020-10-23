會展界奧斯卡來了 59屆全球年會11月1日移師高雄
會展界奧斯卡來了 59屆全球年會11月1日移師高雄
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-23 19:54:42
有會展界奧斯卡之稱的「國際會議協會（ICCA）」將於11月1日至3日在高雄舉辦第59屆全球年會，高雄市長陳其邁罕見使用「全英文」高規格拍攝前導宣傳片，高雄市政府經濟發展局今(23)日於高雄展覽館舉辦會前記者會，邀集全台超過200位國內產、官、學代表出席，一起見證高雄會展產業的榮耀時刻。高雄市政府秘書長楊明州致詞時表示，「高雄準備好了」，要藉年會讓高雄躍上世界舞台，以高雄之名為臺灣會展產業寫下國際里程碑。
記者會現場ICCA主席James Rees及執行長Senthil Gopinath都特別預錄影片祝福，楊明州代表陳其邁出席，與經濟部國貿局副局長李冠志、經發局長廖泰翔及現場業界貴賓和學生志工在台上齊呼「2020 Time For Kaohsiung」，楊明州更預告，年會中將簽署「高雄議定書」，以高雄之名，為臺灣會展產業寫下國際里程碑。李冠志表示，今年因為疫情爆發，經濟部與高市府及協力單位從年初就持續與ICCA總部溝通，非常高興最後睽違28年的ICCA年會仍可透過視訊順利在台舉辦。期待藉由年會展現高雄年輕、開放、多元的特色，把高雄的願景投射在會展產業的發展，透過年會讓國內業者與各國ICCA會員互動，找出後疫情時代會展產業發展的新模式。
楊明州致詞時表示，市府五年來從競標到舉辦的過程非常不容易，加上今年疫情攪局，大家都擔心好不容易爭取到的「會展界的奧斯卡」能否順利舉辦。幸好市府團隊透過遠距、線上線下方式規劃議程，讓ICCA年會仍能持續辦理，並作為未來後疫情時代的借鏡，藉年會讓高雄躍上世界舞台。
楊明州指出，此外本次年會更首創「高雄議定書」（Kaohsiung Protocol）」，針對全球會展嶄新模式和產業趨勢提供指南，將於本屆年會現場公開簽定，代表高雄將以城市之名寫入世界會展產業歷史，為臺灣會展產業立下重要里程碑。市府未來也將持續推動亞灣區會展、觀光、5G、AIoT、數位內容及經濟活動發展，運用海、空雙港優勢，打造高雄成為不輸香港維多利亞港的國際門戶。新聞來源為Newtalk 新頭殼