牛津嬌生疫苗恢復在美試驗　巴西准中製疫苗進口

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英國製藥阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）宣布，與牛津大學（University of Oxford）共同研發的疫苗已在美國恢復臨床試驗。該公司疫苗9月6日在英國的試驗出現一名受試者罹患神經系統疾病，導致試驗喊卡。但英國很快就恢復試驗，接著南非、巴西與日本也陸續恢復，只剩美國未放行。
阿斯特捷利康公司說：「繼其他國家於近幾週恢復臨床試驗後，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准在美國重新展開試驗。」業者表示希望疫苗試驗結果能在年底出爐。
全球展開研製疫苗競賽，阿斯特捷利康與牛津大學合作研發的疫苗，被認為是目前最有可能搶先問世的疫苗之一。全球迄今已有110萬人死於COVID-19。
與此同時，嬌生集團（Johnson & Johnson）10月12日因一名受試者出現不良反應後暫停試驗，今天也宣布準備恢復招募受試者。
美國媒體報導，嬌生集團首席科學官史托佛（PaulStoffels）表示，試驗暫停期間除公司內部的檢查機制外，還有3個獨立的外部醫學顧問分析問題細節，「沒有發現證據顯示問題與疫苗有關」。
史托佛說，美國的試驗應能在26日前恢復進行，他以隱私為由不透露先前試驗出現副作用的細節，但據華盛頓郵報披露，先前的問題是一名受試者中風。
美國衛生及公共服務部（HHS）官員曼戈（PaulMango）說，他預期美國今年底前就能取得足夠疫苗供「最脆弱」族群，明年1月底前所有年長者都能施打，到明年3、4月底前全體美國民眾都能打得到疫苗。
另一方面，雖然巴西總統波索納洛（JairBolsonaro）本週稍早還宣布不會採購中國北京科興生物公司（Sinovac Biotech）的疫苗Coronavac，但巴西國家衛生監測局（Anvisa）今天中午發表聲明，特許北京科興的研究夥伴、聖保羅的布坦坦研究所（Instituto Butantan）進口600萬劑Coronavac疫苗供第3期臨床試驗之用。
巴西國內為中製疫苗引發爭執，總統嫌棄中製疫苗，但包括聖保羅州長多利亞（Joao Doria）在內的地方首長，以及國會下議院議長梅雅（Rodrigo Maia），都與總統唱反調；多利亞說阻撓北京科興疫苗在巴西的試驗根本就是「犯罪」，痛批總統把疫苗政治化。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1091024