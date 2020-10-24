邊緣男友從不交際！女擔心「這1事」　網全吵翻：別害他

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邊緣男友從不交際！女擔心「這1事」　網全吵翻：別害他

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-24 18:20:01

▲一名女網友發文，表示男友不喜歡社交，只會和她、媽媽以及老闆聯繫，讓她非常擔心「能否走到最後」，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名女網友發文，表示男友不喜歡社交，只會和她、媽媽以及老闆聯繫，讓她非常擔心「能否走到最後」，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不少情侶在一起後，時間久了會漸漸因為各種原因而對這段關係產生疑問，對此，也有一名女網友發文，表示男友沒使用任何社群軟體，手機通訊錄也只有她、媽媽和老闆，平常很討厭和他人交際，讓她很擔心，不知「這種男生適合走到最後嗎」，貼文一出，網友們全吵翻，直呼「別害他」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示男友沒有使用IG、FB等社群軟體，也都不玩任何手機遊戲。而通訊錄、LINE跟微信裡面，更是只有她、媽媽和老闆而已。原PO也表示，男友平常很討厭和人交際，可是出門卻也是人人好的那類型，但卻真的一個朋友都沒有。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
她也提到，男友也完全沒任何夜生活，他們倆在一起已經一年多了，男友的生活圈就只有自己和媽媽而已，每次想帶男友認識其他新朋友，男友也是各種排斥，讓原PO傷透腦筋，「我該怎麼改變他，又或者，這種男生適合走一輩子嗎」？

▲原PO男友不喜歡社交。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO男友不喜歡社交。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文一出，網友全吵翻，有些人認為「你確定沒另一支手機？」、「檢查一下身份證是不是真的，搞不好他在跑路，不方便跟太多人聯絡」、「不用擔心外遇好像還不錯啊？如果無趣的話，就帶他多參與你喜歡的活動怎麼樣？」、「朋友少，就算只有兩三個都覺得還算正常，但一個朋友都沒有，就好像有點奇怪了」、「等等，那你怎麼認識他的...依照你說的，怎麼會跟他有交集」。

但也有網友認為，「妳覺得他無趣，那你出軌的機率很高，讓他好好生活吧，別害他」、「為什麼要改變他」、「原來邊緣人也錯了嗎」、「分吧，太委屈你了，建議交個時間管理大師的類型，保證天天都次刺激」、「好像我喔，出社會久了生活圈就越來越小很正常啊，放假只想宅在家睡覺，社交很累的，不是不行就不想」、「不適合，請分手，去找你覺得有趣的男人，不要浪費你跟他的時間好嗎」、「別糟蹋他了吧，放他自由」。（編輯：郭佩蓉）

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