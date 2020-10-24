邊緣男友從不交際！女擔心「這1事」　網全吵翻：別害他

不少情侶在一起後，時間久了會漸漸因為各種原因而對這段關係產生疑問，對此，也有一名女網友發文，表示男友沒使用任何社群軟體，手機通訊錄也只有她、媽媽和老闆，平常很討厭和他人交際，讓她很擔心，不知「這種男生適合走到最後嗎」，貼文一出，網友們全吵翻，直呼「別害他」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示男友沒有使用IG、FB等社群軟體，也都不玩任何手機遊戲。而通訊錄、LINE跟微信裡面，更是只有她、媽媽和老闆而已。原PO也表示，男友平常很討厭和人交際，可是出門卻也是人人好的那類型，但卻真的一個朋友都沒有。

▲有名女網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO男友不喜歡社交。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

但也有網友認為，「妳覺得他無趣，那你出軌的機率很高，讓他好好生活吧，別害他」、「為什麼要改變他」、「原來邊緣人也錯了嗎」、「分吧，太委屈你了，建議交個時間管理大師的類型，保證天天都次刺激」、「好像我喔，出社會久了生活圈就越來越小很正常啊，放假只想宅在家睡覺，社交很累的，不是不行就不想」、「不適合，請分手，去找你覺得有趣的男人，不要浪費你跟他的時間好嗎」、「別糟蹋他了吧，放他自由」。（編輯：郭佩蓉）