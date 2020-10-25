「台中設計週」新創平台 3D立體IH爐揮別瓦斯明火危險
「台中設計週」新創平台 3D立體IH爐揮別瓦斯明火危險
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-25 10:50:14
家庭主婦使用瓦斯爐烹煮，最擔心的是瓦斯外洩；正在台中國際展覽館舉辦的「台中設計週」，結合樂齡生活展、廚具櫥櫃展及木創生活節等主題，總計有150家廠商參展，首度曝光的廚具新創作3D立體ih爐，打破傳統平面功能，獨創3D曲線高份子矽膠凹槽，避免氣爆、瓦斯外洩問題，是未來先趨。
邁入第六年的「台中設計週」，23日起一連四天展出，有150家廠商、500個攤位參展。在廚具櫥櫃主題展中，羿麗智能創見公司結合創意與發明專利，打造出具備個性化的3Dih感應式電磁爐，因為對廚房烹飪環境具有突破性進化，吸引婆婆媽媽佇足圍觀。羿麗智能創見董事長黃維文表示，受到新冠肺炎疫情影響，許多人改變外食行為，選擇自己下廚烹飪；為改變一般人對廚房燒燙油煙的辛苦印象，保留東方傳統中華料理的烹飪手感，開發的廚房新產品3D立體ih爐具，具有「安全」、「節能」、「大火力」等功能。
以經濟與安全角度來看，瓦斯爐具存在的問題諸如：熱消耗及明火可能造成危險，烹飪過程環境增溫，以及過量油煙產生健康虞慮等，並打破傳統平面功能，以抗耐熱高分子矽膠墊為材料，獨創3D曲線凹槽設計，這項創新爐具作品已取得專利。