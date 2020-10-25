NBA／勇士顧問信信滿滿：3核心歸隊喚醒大家爭冠記憶
NBA／勇士顧問信信滿滿：3核心歸隊喚醒大家爭冠記憶
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-25 15:42:51
隨勇士拿下2冠的中鋒Zaza Pachulia去年退役後轉任勇士球隊顧問，近日上節目透露球隊近況，並信心滿滿表示，下賽季勇士將以最高水準重回爭冠行列，已經迫不及待看到「咖哩小子」Stephen Curry等3核心合體復出。
Pachulia上播客節目時表示，去年勇士傷兵太多，讓大家忘記他們曾是連續5年打進總冠軍賽的球隊，但隨著Curry、「K湯」Klay Thomp-son和、「嘴綠」Draymond Green將在新賽季傷癒歸隊，不用再忍受眼巴巴看其他球隊出征季後賽。Pachulia說，「我向你們保證，一旦我們在場上看到這3個傢伙，將喚醒大家的記憶和感覺，而且我們還沒提到得到有力助手Andrew Wig-gins，還有(Kevon)Looney看起來很健康、很棒。」
「我為明年感到興奮！每個人都應該有這樣的感覺，能夠看到那些傢伙健康的回歸。」Pachulia也寄望新秀能成長，「球隊有一些年輕人，他們去年獲得了很好的機會磨練，我認為他們成長了，第2年我希望他們會更好。」