中天換照爭議　黃國昌轟馬英九：悖於事實的錯誤陳述

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黃國昌說道，最近中天新聞與中國國民黨不斷炒作一些似是而非的言論，為了避免重蹈2014年時換照審查時的放水覆轍，讓公民社會的努力再次功虧一簣，對於這些刻意混淆的謬論，有必要予以駁斥澄清。
對此，黃國昌先從馬英九前總統的嚴重誤導的事件說道，日前，馬英九公開在臉書上，指稱政府打算對於中天新聞「撤照」（撤銷執照）。這是完全悖於事實的錯誤陳述。再來，此次NCC必須作出的決定，係是否許可中天新聞「換照」，而非「撤照」。「作為法律人，馬英九不應該離譜到不瞭解兩者間的鉅大差別。」
黃國昌表示，就具體而言下電視執照，廣電三法明定的制度，是「定期執照」，而非「萬年執照」。以中天新聞台所適用的《衛星廣播電視法》而言，第11條明定：「執照有效期間為六年」。根據《衛星廣播電視法》從未採取「保證換證」制度，NCC向來採取的管制立場為「換照視同新設」。對於所有的衛星廣播電視，均適用同一套法律管制基準。
關於《中天》新聞台此次換照申請一事黃國昌指出，前次換照申請係在2014年。當時的NCC，違背多數審查委員「否決換照申請」的意見，自行決定「以附加附款的方式許可換照」，嗣後引發公民社會的強力批判。在前次換照申請通過之後，中天新聞執照期間為「2014.12.12~2020.12.11」。而該次換照申請已經在今年8月21日之第142次會議，在10名委員出席（但其中1名迴避），以「3人評分合格、6人評分不合格」。由於「不合格人數」超過1/2，因此依法作成「否決中天新聞換照」之決議。
最後黃國昌則表示：「有政治立場、持不同意見，在民主國家，從來不是問題；關鍵在於：抱持特定立場的背後，是否符合事實？有無法律基礎？承前所述，我國現行的廣電三法對於電視新聞頻道，所採取的是『定期執照』制度，而非『萬年執照』制度。執照到期，是否應該許可換照，現行法規定有審查的基準與程序。若讓中天換照，回歸法律與專業的判斷。這才是民主法治應有的本質。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼